У Миколаївській області поліція виявила в приватному будинку мертве подружжя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини і причини трагедії

У Миколаївській області в приватному будинку виявили жінку з тілесними ушкодженнями і повішеного чоловіка у дворі. Про це повідомляє пресслужба Нацполіція.

«7 лютого близько 12:50 у Снігурівський відділ поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл району у дворі домоволодіння виявлено мертвим 40-річного чоловіка, і в будинку – його 35-річну співмешканку», – сказано в повідомленні.

На тілі жінки були виявлені тілесні ушкодження. Чоловік же наклав на себе руки шляхом повішання.

На місці події правоохоронці встановили, що вранці між подружжям відбувалася сварка.

Для встановлення остаточної причини смерті тіла направлено на проведення експертизи. Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини і причини трагедії.

Нагадаємо, у липні минулого року до Дарницького управління поліції звернулося подружжя із заявою про зникнення їх 14-річної доньки. Батьки повідомили, що раніше дівчина тікала з дому на декілька діб, але поверталася. Однак цього разу пішла, залишивши вдома свій мобільний телефон, та певний час про неї нічого невідомо. Дівчина проживала в одному з міст Київщини.