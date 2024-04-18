У Києві будують нові дороги у двох напрямках

Мер столиці Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи на будівництві важливих для міста інфраструктурних обʼєктів

«Проїзд новим шляхопроводом на перетині вулиць Полярної та Богатирської плануємо відкрити у травні, а рух автотранспорту Подільсько-Воскресенським мостовим переходом – у вересні»

У Києві тривають роботи на будівництві важливих для міста інфраструктурних обʼєктів. Зокрема, на Подільсько-Воскресенському мостовому переході та на транспортній розвʼязці на перетині вулиць Полярної і Богатирської. Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Перевірив сьогодні, як тривають роботи на будівництві важливих для міста інфраструктурних обʼєктів. Зокрема, сполучення Подільсько-Воскресенського мостового переходу з Троєщиною. Там будують дорогу з тунелем для виїзду на вулицю Оноре де Бальзака. (Із пересадковим пасажирським вузлом, де зійдуться трамвайне сполучення, міська електричка та автобусний маршрут). Робимо все, щоб рух автомобільного транспорту Подільсько-Воскресенським мостом повністю запустити у вересні», – наголосив Віталій Кличко.

Мер столиці також оглянув, як відбуваються роботи з реконструкції транспортної розвʼязки на Оболоні – на перетині вулиць Полярної та Богатирської.

«Там уже влаштовують асфальтобетонне покриття на новому шляхопроводі. І в травні плануємо відкрити проїзд цим шляхопроводом. А всі роботи на обʼєкті та біля нього – закінчити до осені», – повідомив Віталій Кличко.

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фото: КМДА

До слова, Віталій Кличко пояснив, коли відкриють рух Подільсько-Воскресенським мостом.