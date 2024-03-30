Чи затопить столицю в разі підриву Київської ГЕС? Влада оцінила загрозу

Київ підготував алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації у зв'язку з можливим підривом гідроелектростанції

Якщо дамба Київської ГЕС прорветься внаслідок можливого ракетного удару Росії, підтоплення матиме зовсім не апокаліптичний характер. Про це заявив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко у коментарі tsn.ua.

Начальник КМВА розповів, дослідження та висновки щодо цього питання надали також і науковці НАН України. За їхніми розрахунками, прогноз характеру підтоплення зовсім не апокаліптичний.

«Відбудеться лише несуттєве підтоплення заплавних територій, наприклад, потенційно постраждають Русанівські та Воскресенські сади, Гідропарк, урочище Горбачиха та ще певні території», – зазначив Попко.

За його словами, це питання, крім «Укргідроенерго» і НАН України, опрацювало і Держагентство водних ресурсів. Його сисновки ті ж самі.

Очільник КМВА закликав киян не вірити жодним фейкам росіян про те, що нібито Оболонський район Києва за три хвилини накриє чотириметрова хвиля, а ще за дві хвилини вода буцімто дістанеться Троєщини, а потім буде в центрі Києва: «Це неправда. Це вороже ІПСО. Намагання нас залякати і посіяти паніку».

Попко підкреслив, що такі об'єкти критичної інфраструктури, як гребля ГЕС, перебувають під пильною цілодобовою охороною поліції та військових, щоб не допустити ворожого удару. Також він нагадав, що 26 лютого 2022 року росіяни вже намагалися вдарити ракетами по греблі. Тоді українська протиповітряна оборона збила ціль, яка прямувала у сторону дамби Київського водосховища у Вишгороді.

Також очільник КМВА запевнив, що влада відпрацювала алгоритм дій у разі виникнення надзвичайної ситуації й узгодила його зі штабом Оборони Києва та Київської області. Але ця інформація має гриф «для службового користування».

Нагадаємо, що Дніпровська ГЕС не працює після ракетного обстрілу Росії, і на її повне відновлення потрібно кілька років. Як відомо, уночі та зранку 22 березня під масований російський удар потрапили українські енергооб'єкти в низці регіонів України. Так, під час атаки у Дніпровську ГЕС влучили вісім російських ракет. Станція була виведена з ладу.

Держекоінспекція оцінила суму збитків завданих через російський ракетний удар по Дніпровській ГЕС 22 березня.

До слова, на думку міністра енергетики України Германа Галущенка, якщо росіяни мають плани зруйнувати греблю Дніпровської ГЕС, вони намагатимуться атакувати її знову, тож ризик повторних ракетних ударів існує.