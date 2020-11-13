У Києві чоловік погрожував ножем поліцейському (фото)

Правоохоронці затримали дебошира

До Подільського управління поліції близько 22:00 години надійшло повідомлення від чоловіка про те, що з квартири сусіда на проспекті Свободи чутно сторонній шум. Для з’ясування обставин на місце події оперативний черговий направив екіпаж патрульної поліції.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейським двері відчинив агресивно налаштований чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Побачивши правоохоронців, зловмисник схопився за ножа та почав ним погрожувати. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Патрульні затримали чоловіка, одягли на нього кайданки та доставили до територіального управління поліції.

Затриманим виявився 42-річний уродженець Чернігівщини, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Слідчі затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та уже повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомлялося, 13 листопада близько 4 години ранку на вулиці Героїв Космосу у Святошинському районі Києва екіпаж патрульних зупинив автомобіль Subaru за порушення ПДР. Під час спілкування з водієм інспектори помітили у салоні трьох чоловіків, які помітно нервували. Коли інспектори звернулися до пасажирів, чоловіки вибігли з авто та почали втікати. Під час переслідування один із втікачів здійснив постріли в напрямку патрульного. У результаті поліцейський отримав три вогнепальні поранення.

Інспектори затримали трьох утікачів неподалік місця зупинки автомобіля.