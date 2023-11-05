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На Волині жінка до смерті замордувала собаку: поліція почала розслідування

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Волині жінка до смерті замордувала собаку: поліція почала розслідування
Через жорстоке ставлення тварина померла
фото: Kovel Animals

Собаку зв'язали та підвісили за задні лапи до балкона першого поверху

У Ковелі жінка до смерті замордувала власного собаку. За фактом жорсткого поводження з твариною розпочато слідство. Про це повідомила Нацполіція. 

Виклик до поліції надійшов у неділю, 29 жовтня. Небайдужа громадянка помітила, що її сусіди знущаються із німецької вівчарки. У тварини були звʼязані ноги, вона була зачинена на балконі.

Громадська організація Kovel Animals повідомляла, що тварину за задні лапи підвісили до балкона першого поверху. Вівчарка була повністю знерухомлена, у неї були зв'язані передні лапи та перев'язаний тулуб.

«На повідомлення відреагував наряд патрульної поліції м. Ковеля. Поліцейські через вікно поспілкувалися з господаркою пса, яка зачинилася у своїй у квартирі на першому поверсі будинку. Жінка розповіла, що зранку цей собака покусав її та чоловіка. На момент приїзду патрульних останній поїхав у медичний заклад для отримання допомоги», – йдеться в повідомленні Нацполіції.

За словами господарки, коли тварина накинулася на чоловіка, була дуже агресивна, тому вона прийняла рішення зв’язати її, щоб надалі, коли інші рідні повернуться додому, відвезти до ветеринара та умертвити медичним шляхом. Патрульні сказали жінці, якщо ситуація з псом не зміниться, то вона може повторно повідомити про це на лінію 102. Правоохоронці не зафіксували факт злочину та залишили собаку із господаркою.

Наступний виклик у поліцію надійшов вже 31 жовтня: телефонувала волонтерка-зоозахисниця. Патрульні, які прибули за адресою, виявили, що собака досі зв’язаний, і ніяких дій щодо нього власники не вжили, тому на місце викликали слідчо-оперативну групу Ковельського РУП. Собака не був підвішеним, а сидів на балконі.

Поліцейські з небайдужими звільнили пса та відвезли його до медзакладу для надання негайної допомоги. Тварина наступного дня померла.

За фактом жорстокого поводження з твариною слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України.

Нацполіція зазначає, що ініційовано і буде призначено службове розслідування щодо реагування патрульних на ситуацію.

Наразі триває досудове розслідування в цій справі, призначено ряд необхідних експертиз. Вирішуватиметься питання про оголошення підозри жінці. За скоєне їй може загрожувати від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік намагався вбити безпритульного кота, кидаючи тварину на асфальт.

Теги: тварини розслідування поліція жінка

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