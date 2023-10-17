У Києві затримано чоловіка, який бив кота об асфальт

Затриманий бив безпритульного кота об асфальт та не реагував на прохання зупинися

Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі

У Києві чоловік намагався вбити безпритульного кота, кидаючи тварину на асфальт. За фактом жорсткого поводження з твариною столичні слідчі розпочали кримінальне провадження. Про це повідомила поліція Києва.

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До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що на проспекті Павла Тичини їхній сусід б'є безпритульного кота об асфальт та не реагує на прохання зупинися.

За вказаною адресою прибула поліція. Правоохоронці з'ясували, що тварина втекла від нападника, а місцеві мешканці допомогли встановити номер квартири, в якій проживає зловмисник.

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Поліція затримала 38-річного чоловіка, розпочато кримінальне провадження. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні злочину. За скоєне затриманому загрожує до восьми років в'язниці.

Нагадаємо, на Рівненщині 13-річна дівчинка жорстоко вбила кота, після чого поглумилася над його тілом. Суд обмежився заходами виправного характеру з огляду на малий вік дитини.

Раніше повідомлялося, що на Київщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо жорстокого поводження з тваринами на власницю притулку для чотирилапих.