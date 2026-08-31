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У Києві чутно вибухи, працює ППО

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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У Києві чутно вибухи, працює ППО
Повітряну тривогу в столиці оголосили о 19:46
фото: Олексій Самсонов

Мешканців закликали перебувати в укриттях

У столиці чути звуки вибухів. За даними моніторингових каналів та міської влади, у місті працюють сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках. Про це повідомляє «Главком»

Роботу ППО у місті о 20:03 офіційно підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

«У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в безпечних місцях!» – закликав міський голова.

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 19:46. У Повітряних силах та моніторингових пабліках попереджали про загрозу застосування ворожих ударних дронів у напрямку Києва.

Карта повітряних тривог має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1650-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: вибух Віталій Кличко укриття тривога

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