У Києві третя за день повітряна тривога тривала 17 хвилин
Повітряну тривогу було оголошено через загрозу БпЛА
Станом на 05:54 в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських БпЛА. О 06:11 пролунав відбій.
Зауважимо, що в столиці втретє за день пролунала повітряна тривога.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1650-й день повномасштабної війни в Україні.
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