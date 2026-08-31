Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві третя за день повітряна тривога тривала 17 хвилин

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Києві третя за день повітряна тривога тривала 17 хвилин
колаж: glavcom.ua

Повітряну тривогу було оголошено через загрозу БпЛА

Станом на 05:54 в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських БпЛА. О 06:11 пролунав відбій.

Зауважимо, що в столиці втретє за день пролунала повітряна тривога.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1650-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Київ війна тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкоджений стадіон в Одесі
Росія атакувала Одесу: пошкоджено стадіон «Чорноморець», постраждала людина
7 серпня, 15:55
Наслідки російської атаки на столицю у ніч на 16 серпня
Росія вдарила по Україні «Оніксами», балістикою та понад сотнею дронів
16 серпня, 08:42
Новий уряд Петера Мадяра вже зробив низку кроків для зміни відносин із Києвом
Угорщина вперше офіційно назвала Росію загрозою для себе та Європи
26 серпня, 19:34
За вчинений злочин нападнику загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення
Вбивство лікарки ВЛК у Києві: підозрюваному обрано запобіжний захід
31 липня, 15:47
Унаслідок обстрілів загинули щонайменше 17 людей
Удар РФ по бізнесу на Київщині. Які компанії зазнали руйнувань і втрат (список)
5 серпня, 17:20
У МЗС РФ викривили слова Макрона та знайшли нового «винуватого» в українських атаках
США вже не в тренді: Кремль оголосив, хто насправді «командує» Україною
5 серпня, 23:37

Новини

У Києві третя за день повітряна тривога тривала 17 хвилин
У Києві третя за день повітряна тривога тривала 17 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 17 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 17 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 50 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 50 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 13 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 13 хвилин
У Києві та області можуть змінити режим комендантської години
У Києві та області можуть змінити режим комендантської години
Повітряна тривога у Києві тривала майже дві години
Повітряна тривога у Києві тривала майже дві години

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
80K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
70K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
53K
Кремль зробив нову заяву про перемовини з Україною, назвавши вимогу

Новини

В Україні до 30°, місцями дощитиме: погода на 31 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 30 серпня 2026 року
Вчора, 06:01
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 03:59
Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
29 серпня, 08:32
День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
29 серпня, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
28 серпня, 17:44

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua