У Києві третя за день повітряна тривога тривала 17 хвилин

Повітряну тривогу було оголошено через загрозу БпЛА

Станом на 05:54 в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських БпЛА. О 06:11 пролунав відбій.

Зауважимо, що в столиці втретє за день пролунала повітряна тривога.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1650-й день повномасштабної війни в Україні.