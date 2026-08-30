Паралізувати Київ тривогами: нова тактика Росії

Нам треба змінювати географію подачі тривоги

Що ж росіяни вирішили застосувати нову тактику для паралізування Києва. Але це вже в якійсь мірі було. Вирішив проаналізувати тривоги за час війни.

З інфографіки видно, що найбільша кількість тривог була у 22 і 26, а найдовшими тривоги були у 24-25, хоч рекорд встановлено у 26. Що це означає? Спочатку давалися короткі тривоги, але часто. Тоді відбулись зміни, коли тривогу давали на довгий час, але не весь той час була загроза. Потім знову повернулися до коротких тривог. Тому я думаю, що з огляду на терор останніх днів варто повертатись до довготривалих тривог.

Також треба змінювати географію подачі тривоги. Якщо старий «шахед» летів повільно і можна було давати тривогу меншими районами, то з реактивними – треба буде збільшувати ці території.

Загалом, ситуація складна і буде погіршуватись саме для Києва. Відсоток збиття реактивних БпЛА не значно менший ніж звичайних. Але проблемою є тактика застосування. Якщо старі «шахеди» летіли натовпами, то зараз по три на годину. Тобто ціль не тільки вразити, а паралізувати тривогами.