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    В Україні оголошено штормове попередження: прогноз погоди на 20 листопада

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    Синоптики попередили українців про посилення вітру - В Україні оголошено штормове попередження: прогноз погоди на 20 листопада

    Синоптики попередили українців про посилення вітру

    фото з відкритих джерел

    Через негоду оголошено І рівень небезпеки, жовтий

    В Україні оголошено штормове попередження через сильний вітер. Попередження було винесено для західних областей країни. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Як зазначається, через негоду оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

    «20 листопада вночі у західних та північних, вдень у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

    В Україні у суботу, 20 листопада, температура повітря вдень триматиметься в межах +6-12 градусів, а вночі опуститься до 0.

    У західних областях буде хмарно. У всьому регіоні буде хмарно. Вдень температура повітря підніметься до +6-11 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже +2-7 градусів.

    У Центрі та на Півночі буде також хмарна та дощова погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть - +8-11 градусів, а вночі мінімальна температура повітря становитиме +3.

    Прогноз погоди в Україні на 20 листопада
    Прогноз погоди в Україні на 20 листопада

    На Сході України вдень прогнозують від +8 до +12 градусів. Уночі буде значно холодніше - до -1 градусів.

    На Півдні середня добова температура становитиме +10-13 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні +7.

    У Києві прогнозують опади. Температура повітря сягне +9-11 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +4-6.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер
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    В Україні оголошено штормове попередження: прогноз погоди на 20 листопада