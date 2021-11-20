На Чернігівщині штормовий вітер повалив дерева: заблоковано кілька трас

У Чернігівській області ураганний вітер повалив дерева на траси

Поліція допомагає розблокувати автодороги області від дерев, які впали внаслідок сильних поривів вітру

У Чернігівській області сьогодні штормовий вітер повалив дерева. В результаті рух по деяких трасах було перекрито. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.

Правоохоронці зазначили, що в результаті сильних поривів вітру в області деревами, що впали, були заблоковані автодороги. Зокрема, рух призупинявся на кількох ділянках траси М-01 у Чернігівському районі.

Ліквідацією заторів на дорогах займалися комунальні служби, рятувальники і поліцейськими.

У поліції закликали водіїв бути уважними та обережними при погіршенні погодних умов.

Раніше повідомлялося, що в Україні оголошено штормове попередження через сильний вітер. Попередження було винесено для західних областей країни.

Як зазначається, через негоду оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Також у вихідні в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий. Про це інформує Український гідрометцентр.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватися мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

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