Baby картопля у «Сільпо» по 100 грн за кіло. Мережа згадала свиней і село

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Картопля Baby з'явилася на полицях супериаркетів
колаж: glavcom.ua

Мережа вибухнула жартами через нову пропозицію супермаркету

Мережа супермаркетів «Сільпо» здивувала покупців, пропонуючи звичайний продукт за преміальною ціною. Йдеться про дрібну свіжу картоплю Baby, яка з'явилася на полицях. Ціна у 89.99 грн за 900-грамову упаковку (або акційні 70.19 грн при купівлі двох) викликала хвилю жартів у соціальних мережах, адже звичайна картопля коштує від 18 до 33 грн/кг. Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що ця картопля є універсальним сортом, який смакує у перших та других стравах.

Картопля Baby LOU у «Сільпо» коштує майже 100 грн за кіло
скриншот

У відповідь на таку пропозицію мережа вибухнула жартами та спогадами.

Користувачі відреагували на «золоту» картоплю, порівнюючи її з кормом для тварин і згадуючи дитинство у селі. Цінові «ножиці» між преміальним продуктом і традиційними сортами спровокували гострі та кумедні коментарі.

«Коли бабуся таку картоплю пекла свинями в чавуні в печі, то я її у свиней крала», – пожартувала про своє дитинство Леся Яковець.

«То в мене тварини модні, їдять бебі картоплю. А я звичайну», – підхопила тему Наталія Наїста.

Олена Антонішин поставила риторичне питання щодо доцільності придбання такої продукції, нагадавши, що звичайна картопля у магазині значно дешевша: «А чим нормальна картопля вам не вгодила по 14 грн за кг?».

Надія Савченко Драбич зауважила, що Baby картопля – це не ексклюзив, а звичайний дрібний урожай, який є у багатьох: «У нас цього року є в усіх така бебі картопля».

Реакція мережі на пропозицію Baby картоплі
скриншот
У мережі зазначають, що через неврожай така Baby картопля є у кожному господарстві
скриншот
Користувачі мережі жартують, що в дитинстві таку картоплю залишали худобі
скриншот
Одна з дописувачок зауважила, що такий маркетинговий хід вигадала розумна людина
скриншот

Незважаючи на те, що картопля Baby LOU позиціонується як універсальний сорт, однак, судячи з реакцій, українці поки що не готові платити за кілограм «бебі-картоплі» майже 100 грн.

Нагадаємо, «Главком» рахував, скільки тепер коштує борщ, а саме сенсаційна ціна економваріанту і версія «без обмежень».

Теги: соцмережі супермаркет ціни Київ

