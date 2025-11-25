Унаслідок обстрілу Києва пошкоджено близько 70 маршрутних таксі

Перевізники вже працюють над відновленням роботи

Попри наслідки обстрілів, переважна більшість автобусних, тролейбусних і трамвайних маршрутів працюють у штатному режимі

Внаслідок ранкового обстрілу Києва 25 листопада було пошкоджено близько 70 маршрутних таксі. Про це повідомляє Главком із посиланняс на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Зазначається, що наразі у місті працює менше маршруток. Зміни можуть стосуватися таких маршрутів: №№ 157, 166, 177, 178, 179, 181, 182, 193, 211, 212, 225, 233, 240, 241, 242, 250, 423, 465, 470, 475, 485, 496, 535, 542, 555, 567, 569, 577, 578, 586.

«Перевізники вже працюють над відновленням роботи та взяли на себе зобов’язання в найкоротший термін збільшити кількість транспорту на лініях», – йдеться у повідомленні.

У КМДА зауважили, що попри наслідки обстрілів, переважна більшість автобусних, тролейбусних і трамвайних маршрутів працюють у штатному режимі.

Департамент просить жителів міста враховувати поточну ситуацію під час планування поїздок і стежити за оновленнями на офіційних інформаційних ресурсах.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада у столиці внаслідок нічної атаки шестеро людей загинуло. 18 осіб врятовано, серед них троє дітей. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань та падінь уламків.

Також уночі російська терористична армія вчергове завдала ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах Київської області. Так, у м. Біла Церква, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьох поверховий житловий будинок. Постраждала 14-річна дитина.