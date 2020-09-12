У Києві електричка зійшла з рейок



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Фото «Київ Оперативний»

На щастя, ніхто не постраждав

У Києві, на залізничній станції «Караваєві Дачі», електричка зійшла з рейок. Про це повідомили у спільноті «Київ Оперативний» у соціальній мережі Facebook.

«На залізничній станції «Караваєві Дачі» електричка трохи зійшла з рейок. На щастя, ніхто не постраждав», – зазначили у спільноті.

«Трохи зійшла – це як?»,- дивуються городяни.

«Докерувалися, всі розікрали, повна розруха, вже в Києві на станції не можуть простежити справність рейкової колії, і це при тому, що електричка на станції рухалася повільно або зупинялася, або починала рухатися. А якби йшов вантажний довгий поїзд на швидкості-зійшов би з рейок саме там, де зійшла електричка? Однозначно були б людські жертви і чималі, людей на пероні завжди багато. Який же стан рейкової колії по всій Україні, на великих прольотах, коли по них рухаються вантажні поїзди на великій швидкості??? Йде повний розвал всіх структур життєдіяльності країни. Котимося в прірву з прискоренням, як поїзд під укіс», – обурюються в коментарях українці.

Як повідомлялося, у Південному Судані внаслідок аварії літака загинули 17 людей.

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