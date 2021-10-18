На Лісовому масиві палала багатоповерхівка, є постраждалий

Під час пожежі опіки отримав 21-річний чоловік

У неділю, 17 жовтня, ввечері сталася пожежа в будинку на вул. Мілютенка, 11 в Деснянському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 23:21, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

По прибуттю до місця події та під час проведення розвідки рятувальники встановили, що пожежа виникла в однокімнатній квартирі на площі 10 кв. м на сьомому поверсі дев’ятиповерхового будинку.

21-річний чоловік, який мешкав у квартирі, отримав термічний опік лівого стегна, госпіталізації не потребував та разом із сусідами був відведений на безпечну відстань.

Вогонь було локалізовано о 23:45 та ліквідовано о 00:05.

До ліквідації пожежі було залучено три одиниці техніки та 12 чоловік особового складу ДСНС.

Причини та обставини пожежі встановлюються правоохоронцями.

Як повідомлялося, у ніч на 18 жовтня сталась пожежа в автомобілі у дворі будинку на вул. Олійника, 15 у Дарницькому районі столиці.

12 жовтня сталася пожежа багатоповерховому житловому будинку на проспекті Науки, 18, у Голосіївському районі столиці. У ванній кімнаті в пральній машині виникло займання з розповсюдженням вогню на коридор квартири. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка, 1941 року народження.

11 жовтня у м. Вишневе, що під Києвом, після конфлікту з колишньою дружиною чоловік підпалив вхідні двері її квартири. Від вогню постраждав 54-річний чоловік, імовірний винуватець займання. Потерпілого доставили до лікарні з численними опіками. ЗМІ повідомляли, що чоловік помер у лікарні.