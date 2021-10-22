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    На Київщині перекинулась вантажівка, заливши дизпаливом дорогу

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    Рятувальники змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини - На Київщині перекинулась вантажівка, заливши дизпаливом дорогу
    Рятувальники змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини
    Фото: ДСНС

    Причини ДТП встановлюють правоохоронці

    У п’ятницю, 22 жовтня, в с. Маковище Макарівської селищної громади сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    До місця виклику було направлено черговий караул пожежно-рятувальної частини смт Макарів.

    По прибуттю на місце виклику встановлено, що відбулося перекидання вантажного автомобіля Mercedes та на проїжджій частині розлите дизельне пальне.

    Пожежно-рятувальним підрозділом проведено роботи зі змиву паливно-мастильних матеріалів з проїжджої частини.

    Як повідомлялося, 21 жовтня на Столичному шосе, 27 у Голосіївському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Volkswagen Caddy та вантажівки Renault Kerax. Внаслідок ДТП в авто Volkswagen було затиснуто водія між сидінням та панеллю приладів. Рятувальники деблокували тіло чоловіка, 1954 року народження.

    21 жовтня на 51 кілометрі автодороги Н-01( Київ-Знам’янка) сталась ДТП за участі автобуса «ПАЗ» та вантажного автомобіля FAW. У результаті ДТП постраждали громадяни Білорусі.

    15 жовтняна вулиці Кайсарова в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і автомобіля KIA. Вантажівка рухалася по Сумській вниз на Кайсарова і в неї відмовили гальма. Під час повороту через значну швидкість вантажівка перекинулася й зачепила легковий автомобіль KIA.

    15 жовтня у смт Володарка на Київщині перекинулась фура з кавунами. Поліція оприлюднила відео моменту ДТП.

    Теги: ДТП ДСНС вантажівки Київщина рятувальники
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    На Київщині перекинулась вантажівка, заливши дизпаливом дорогу