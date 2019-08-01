У Києві іноземець викрав із автомобіля понад 40 тис. грн



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Скориставшись відсутністю власника, зловмисник проник у салон автомобіля через незачинені двері Фото: Нацполіція

Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі

На вулиці Зодчих у Святошинському районі Києва було викрадено із автомобіля сумку, в якій знаходилося понад 40 тисяч гривень. Повідомлення про крадіжку надійшло до управління поліції, і дільничні офіцери поліції розпочали пошуки зловмисника. Про це інформує пресслужба столичної поліції.

Начальник слідчого відділу Святошинського управління поліції Богдан Замула розповів, що у ході відпрацювання злочину поліцейські переглянули відеозаписи з камер спостереження та опитали свідків події.

«Правопорушником виявився 50-річний громадянин іншої держави, він є підсудним за зберігання наркотиків. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також перевіряється його причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Києва», - повідомив правоохоронець.

За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігурантові підозри та обрання міри запобіжного заходу. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.