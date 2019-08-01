  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві іноземець викрав із автомобіля понад 40 тис. грн

    • Розсилка
    <span lang="UK">Скориставшись відсутністю власника, зловмисник проник у салон автомобіля через незачинені двері&nbsp;</span> - У Києві іноземець викрав із автомобіля понад 40 тис. грн
    Скориставшись відсутністю власника, зловмисник проник у салон автомобіля через незачинені двері 
    Фото: Нацполіція

    Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі

    На вулиці Зодчих у Святошинському районі Києва було викрадено із автомобіля сумку, в якій знаходилося понад 40 тисяч гривень. Повідомлення про крадіжку надійшло до управління поліції, і дільничні офіцери поліції розпочали пошуки зловмисника. Про це інформує пресслужба столичної поліції.

    Начальник слідчого відділу Святошинського управління поліції Богдан Замула розповів, що у ході відпрацювання злочину поліцейські переглянули відеозаписи з камер спостереження та опитали свідків події.

    «Правопорушником виявився 50-річний громадянин іншої держави, він є підсудним за зберігання наркотиків. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також перевіряється його причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Києва», - повідомив правоохоронець.

    Читайте також

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Києві іноземець викрав із автомобіля понад 40 тис. грн
    У Києві іноземець викрав із автомобіля понад 40 тис. грн

    За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігурантові підозри та обрання міри запобіжного заходу. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. 

    Читайте також
    Національна поліція України Київ кримінал іноземці пограбування автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ