іська влада розробила короткі інструкції для громадян про те, як діяти в разі надзвичайної ситуації

Київська влада закликала дітей та дорослих з інвалідністю ставати на облік у Територіальні центри соціального обслуговування

У Києві карту укриттів адаптують для людей з порушеннями зору з метою підвищення доступності та встановлення додаткових гарантій безпеки для всіх категорій населення.

Уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю Леся Петрівська спільно з Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України проведуть моніторинг укриттів на доступність для людей з інвалідністю усіх нозологій.

За словами Лесі Петрівської, до перевірок укриттів також буде долучено представників різних громадських організацій, оскільки необхідно налагоджувати ефективну роботу та спільними зусиллями підвищувати рівень безпеки людей з інвалідністю в Києві.

«Закликаю дітей та дорослих з інвалідністю ставати на облік у Територіальні центри соціального обслуговування. Для нас критично важливо мати оновлені та актуальні бази даних людей з інвалідністю для того, щоб оперативно та своєчасно надати їм потрібну допомогу. Також на минулому тижні було презентовано серію роликів з субтитрами, текстовим описом та перекладом жестовою мовою про те, що, перш за все, потрібно знати маломобільним групам населення. Паралельно міська влада розробила короткі інструкції для громадян про те, як діяти в разі надзвичайної ситуації», – зазначила Леся Петрівська.

Нагадаємо, у Києві втричі збільшено кількість сховищ у порівнянні з кількома роками раніше, коли у столиці було 1,5 тис. сховищ.

На випадок надзвичайних ситуацій у Києві підготовлені підземні укриття. Їхні адреси можна переглянути на спеціальній карті, укладеній Київською міською адміністрацією. Нагадаємо, Віталій Кличко звернувся до представників українського та іноземного бізнесу з закликом допомогти місту в умовах військової загрози.

Також, в умовах збройної загрози з боку РФ Департамент муніципальної безпеки спільно з представниками Головного управління ДСНС України у Києві та комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» постійно перевіряють санітарно-технічний стан, комплектування та відповідність вимогам споруд подвійного призначення, найпростіші укриття та сховища.

Як раніше повідомлялося, у Києві у підвалі організували стриптиз-клуб. На цьому місці за планом має бути бомбосховище.



