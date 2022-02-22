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    Кличко в прямому ефірі звернувся до всіх українців (відео)

    Кличко закликав міжнародних партнерів України запровадити санкції проти Росії - Кличко в прямому ефірі звернувся до всіх українців (відео)
    Кличко закликав міжнародних партнерів України запровадити санкції проти Росії
    фото: kyiv.klichko.org

    Відеотрансляція розпочнеться о 9 годині

    На тлі загострення ситуації на Донбасі, мер Києва Віталій Кличко, сьогодні, 22 лютого, о 9:00, звернеться до киян та всіх українців.

    Онлайн-трансляція відеозвернення відбудеться на сайті мера столиці та Facebook-сторінці Віталія Кличка, на офіційному порталі Києва, Youtube каналі та Facebook-cторінці КМДА. Також подивитися трансляцію можна на телеканалі «Київ».

    Нагадаємо, 21 лютого мер Києва Віталій Кличко закликав міжнародних партнерів України запровадити санкції проти Росії. Кличко закликав міжнародних партнерів відреагувати на визнання Росією «ЛДНР».

    «Партнери України повинні запровадити санкції проти Росії! Невідкладно. Без зайвих обговорень і відтермінувань. Росія зруйнувала всі норми міжнародного права, частину країн у центрі Європи. І зупинятися не збирається. Які ще потрібні аргументи, щоб нарешті вгамувати агресора?», – заявив Кличко.

    Теги: Росія Віталій Кличко Київ санкції мер КМДА YouTube
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    Кличко в прямому ефірі звернувся до всіх українців (відео)