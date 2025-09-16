Головна Київ Новини
Будівництво метро на Троєщину: влада повідомила назви станцій

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Лінія включатиме станції «Глибочицька», «Подільська», «Райдужна» та три станції у конструкціях мостового переходу
фото: wikipedia.org

Триває підготовка до реалізації першого етапу будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену, яка з’єднає лівий і правий береги столиці

Подільський мостовий перехід вже сьогодні з’єднує лівий і правий береги Києва. Водночас він має стратегічне значення для подальшої організації транспортної мобільності міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Планується, що наступним етапом стане будівництво з’їзду на Поділ, це дозволить розвантажити транспортні потоки та зробить пересування містом більш комфортним.

Паралельно триває підготовка до реалізації першого етапу будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену, яка з’єднає лівий і правий береги столиці. Проєкт передбачає будівництво ділянки від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна». Лінія включатиме станції «Глибочицька», «Подільська», «Райдужна» та три станції у конструкціях мостового переходу. Передбачені пересадкові вузли між станціями «Лук’янівська» – «Глибочицька» й «Тараса Шевченка» – «Подільська».

Станцію «Райдужна» збудують на лівому березі.

У КМДА повідомили, що вже виконано частину підготовчих робіт, після будівництва з’їзду на Поділ розпочнуться роботи, необхідні безпосередньо для запуску метро на Троєщину.

Нагадаємо, на початку 2024 року «Главком» писав, що на ділянці Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна» за два наступні роки Київ планує побудувати 10 метрів метро і спрямувати на це 25 млн грн. Саме така цифра – 10 метрів – була озвучена в офіційних повідомленнях.

«Главком» звернувся до КМДА за поясненнями: чи дійсно у 2024-2025 роках справа метро на Троєщину просунеться всього на 10 метрів. У разі реалізації оприлюдненого проєкту Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури, з бюджету міста буде виділено 5 млн грн у 2024 році та 20 млн грн у 2025 році на будівництво ділянки метрополітену на Троєщину.  Департамент транспортної інфраструктури надіслав відповідь з лаконічним текстом без жодних сум та подробиць. Проте й спростування інформації про 10 метрів за два роки він не містить. При цьому вартість будівництва 1 км метро на Троєщину нині оцінюється у 2,545 млрд грн. До слова, будівництво метро на Виноградар оцінюється значно дешевше в 1,514 млрд гривень.

