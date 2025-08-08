Головна Київ Новини
У Києві хірург прооперував жінку з онкологією: що йому загрожує

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
У Києві хірург прооперував жінку з онкологією: що йому загрожує
Пластичний хірург провів операцію жінці без попереднього огляду онколога
фото: Київська міська прокуратура

Під час підготовки до операції під час УЗД лікарі виявили у жінки новоутворення, однак подальше обстеження пацієнтці проведено не було

У Києві 30-річний пластичний хірург однієї з приватних клінік Києва провів операцію на молочних залозах пацієнтці з онкологією. В результаті злоякісні новоутворення розповсюдились у молочних залозах. Лікарю повідомлено про підозру, повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську прокуратуру. 

Лікарю, який провів операцію без онколога, повідомлено про підозру
Лікарю, який провів операцію без онколога, повідомлено про підозру
Київська міська прокуратура

За даними слідства, у вересні 2024 року жінка звернулася до приватної клініки з метою проведення підтяжки молочних залоз. Уже за два дні їй призначили хірургічне втручання.

У процесі підготовки до операції під час ультразвукового обстеження у пацієнтки виявили новоутворення. Однак подальшого обстеження проведено не було, зокрема, жінку не направили на огляд до онколога, не призначили мамографію чи комп’ютерну томографію.

Як зазначають у прокуратурі, у пацієнтки були ознаки фіброзно-кістозного захворювання та онкології молочних залоз, що є протипоказанням до пластичних операцій. Втручання у пухлинну тканину могло спричинити розповсюдження хвороби. Наразі встановлено, що після операції в пацієнтки спостерігається розповсюдження злоякісного процесу та утворення нових вогнищ захворювання.

Дії лікаря кваліфіковані за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки. Лікарю загрожує до позбавлення волі на строк до двох років. Наразі прокурори готують клопотання до суду про відсторонення хірурга від посади на час розслідування.

Нагадаємо, що в Україні виникла критична ситуація з діагностикою онкологічних захворювань. Зокрема, у Центрі ядерної медицини в Києві зупинився останній в країні працюючий ПЕТ-КТ апарат, що ставить під загрозу сучасну діагностику багатьох видів раку.

 

