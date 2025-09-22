Затримано жителів Київщини, які переправляли до Росії SIM-карти для дронів-камікадзе

Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Під час обшуків у фігурантів вилучено смартфони із доказами контактів з куратором від ФСБ та зарубіжними спільниками

Контррозвідка Служби безпеки затримала двох жителів Київщини, які на замовлення ФСБ переправляли до Росії SIM-карти українських мобільних операторів для ворожих дронів, що атакують нашу державу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ та Київську міську прокуратуру.

Зазначається, що наявність цих мікрочипів покращувала зв’язок та навігацію російських безпілотників.

Як встановило розслідування, завдання окупантів виконували двоє мешканців столичного регіону, один з яких виявився колишнім правоохоронцем. Після інструктажу від російської спецслужби фігуранти спочатку купували українські «сімки», а потім, для конспірації маршруту посилки, направляли їх своїм спільникам у Євросоюзі.

«Звідти мобільні карти надсилали до РФ. А саме – до міст Набережні Челни та Єлабуга у Татарстані, де розташовані заводи з виробництва бойових БпЛА», – повідомили в СБУ.

Під час обшуків у фігурантів вилучено смартфони із доказами контактів з куратором від ФСБ та зарубіжними спільниками фото: СБУ

Повідомляється, що ще одним завданням російської агентури було вербування працівників українських компаній мобільного зв’язку, щоб отримувати розвіддані «зсередини» вітчизняних операторів. Контррозвідка СБУ викрила ворожу розвідактивність, задокументувала агентів і затримала їх.

Під час обшуків у фігурантів вилучено смартфони із доказами контактів з куратором від ФСБ та зарубіжними спільниками, також в агентів виявлено підготовлені до «трафіку» в РФ мобільні картки.

Під час обшуків у фігурантів вилучено смартфони із доказами контактів з куратором від фсб та зарубіжними спільниками фото: СБУ

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників російської агентури на території Євросоюзу.

Нагадаємо, Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще двох агентів ФСБ, які коригували повітряні удари РФ по Києву. Для наведення ворожих атак зловмисники встановлювали 4G-камери з віддаленим доступом для окупантів. За опомогою відеопристроїв окупанти сподівалися відстежувати ракетно-дронові обстріли у режимі онлайн. Зокрема, росіян цікавили координати, з яких працює українська ППО. На фінальному етапі спецоперації обох фігурантів затримали «на гарячому», коли вони встановлювали відеокамеру в квартирі неподалік оборонного об’єкта.

До слова, за доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав один з коригувальників повітряних російських атак по території України. Зловмисник відстежував локації підрозділів ППО на Київщині та передавав їх ворогу.