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    У Києві кур’єр доставки у перший день роботи продав мопед

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    Стажер служби доставки&nbsp;продав мопед, який йому надали для роботи - У Києві кур’єр доставки у перший день роботи продав мопед
    Стажер служби доставки продав мопед, який йому надали для роботи
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Оперативники затримали киянина за викрадення мопеда

    До столичної поліції від працівника компанії доставки надійшло повідомлення про викрадення мопеда на вулиці Попудренка. На виклик виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний стажер фірми, який у перший робочий день взяв мопед, який йому надали для роботи.

    «Ми провели першочергові слідчі дії, переглянули відеозаписи з камер системи «Безпечне місто» та встановили рух мопеда. У ході оперативно-пошукових заходів працівники карного розшуку затримали правопорушника. Ним виявився 21-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Правоохоронці з’ясували, що зловмисник продав транспортний засіб невідомому, а отримані кошти витратив на власні потреби», – розповів слідчий Деснянського управління поліції Євген Статкевич.

    Слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Під процесуальним керівництвом окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину. За ці дії киянину загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

    Як повідомлялося, вчитель навчального закладу на вулиці Вікентія Беретті в Києві викрав зі школи 19 ноутбуків.

    Днями правоохоронці затримали двох 18-річних уродженців Луганщини, які викрали в Києві автомобіль знайомого.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал злочин мотоцикл
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    У Києві кур’єр доставки у перший день роботи продав мопед