У Києві кур’єр доставки у перший день роботи продав мопед

Стажер служби доставки продав мопед, який йому надали для роботи

Оперативники затримали киянина за викрадення мопеда

До столичної поліції від працівника компанії доставки надійшло повідомлення про викрадення мопеда на вулиці Попудренка. На виклик виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний стажер фірми, який у перший робочий день взяв мопед, який йому надали для роботи.

«Ми провели першочергові слідчі дії, переглянули відеозаписи з камер системи «Безпечне місто» та встановили рух мопеда. У ході оперативно-пошукових заходів працівники карного розшуку затримали правопорушника. Ним виявився 21-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Правоохоронці з’ясували, що зловмисник продав транспортний засіб невідомому, а отримані кошти витратив на власні потреби», – розповів слідчий Деснянського управління поліції Євген Статкевич.

Слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Під процесуальним керівництвом окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину. За ці дії киянину загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомлялося, вчитель навчального закладу на вулиці Вікентія Беретті в Києві викрав зі школи 19 ноутбуків.

Днями правоохоронці затримали двох 18-річних уродженців Луганщини, які викрали в Києві автомобіль знайомого.