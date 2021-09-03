У Києві кур’єри популярної служби доставки оголосили страйк

У ході страйку кур’єри щодня після 14:00 вимикають додаток платформи, щоб компанія не могла виконувати свої функції через брак робочих рук

Страйк почався після зниження виплат майже на 50%

У Києві кур’єри доставки Bolt Food розпочали страйк через оголошене компанією зниження виплат, які вони отримують за замовлення. Також, учасники акції хочуть привернути увагу до небезпечних умов праці та відсутності страхування. Про це повідомила ГО «Трудові ініціативи» у Facebook.

Як повідомляється, у ході страйку кур’єри щодня після 14:00 вимикають додаток платформи, щоб компанія не могла виконувати свої функції через брак робочих рук. На знак підтримки страйку вони приклеюють на свої рюкзаки наліпки. Для поширення ідеї розклеюють постери на місцях скупчення кур’єрів і малюють графіті із закликом долучатися до страйку.

Страйком кур’єри вимагають:

визначення нижнього порогу заробітку за замовлення (коефіцієнт);

повернути градацію преміювання (бонуси);

підняти питання якісного страхування здоров'я і реєстрації транспорту.

«Страйк почався після зниження виплат майже на 50%. Витрати на транспорт ті ж самі, ризики ті ж самі, а грошей вдвічі менше. Це нас обурило!», – пояснює кур’єр Артем.

Страйк кур’єри доставки Bolt прокоментував і економіст Олександр Деркач на сторінці у Facebook.

«Болт вам, а не пряник. Сказали сьогодні співробітники компанії Bolt Food і оголосили страйк, не погодившись з умовами оплати праці. Скажу чесно, це не стало для мене несподіванкою. Назва Bolt завжди мені здавалося дещо підозрілою», – написав Деркач.

Нагадаємо, у Долинській громаді в Івано-Франківській області вчителі оголосили страйк через невиплату зарплати. Відомо, що 22 педагогічні колективи області вимагають повернути їм заборговані гроші.