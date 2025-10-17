Головна Світ Соціум
Помер українсько-американський письменник Тарнавський

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Помер українсько-американський письменник Тарнавський
Юрій Тарнавський народився 3 лютого 1934 року в українському місті Турка
Перша поетична збірка Тарнавського «Життя в місті» побачила світ у 1956 році

Українсько-американський письменник, поет, перекладач Юрій Тарнавський помер на 92-му році життя. Про це повідомила його дружина Карина у Facebook, передає «Главком».

«Це повідомлення від Карини, дружини Юрія... Він більше не з нами... 14 жовтня 2025 року...», – йдеться у повідомленні.

Юрій Тарнавський народився 3 лютого 1934 року в українському місті Турка. Після завершення Другої світової війни разом із родиною проживав у таборі для переміщених осіб у Новому Ульмі, а середню освіту здобув екстерном у Мюнхені. У 1952 році він емігрував до Сполучених Штатів Америки.

Тарнавський творив як українською, так і англійською мовами. Він став одним із засновників авангардного літературного об’єднання українських письменників у діаспорі – Нью-Йоркської групи (НЙГ), а також був членом Спілки письменників України й американської спільноти новаторів у літературі. Крім того, він був співзасновником і співредактором еміграційного літературного журналу «Нові поезії».

З 1956 по 1992 рік Тарнавський працював у компанії IBM, де займався електронікою й дослідженнями у сфері штучного інтелекту. Пізніше, у 1992–1996 роках, викладав українську мову та культуру в Колумбійському університеті.

Перша поетична збірка Тарнавського «Життя в місті» побачила світ у 1956 році, а дебютний твір «Шляхи» – у 1960 році. Протягом творчої кар’єри письменник опублікував понад п’ять поетичних збірок, дві поеми, кілька збірок оповідань, романи, вибрані твори та чотири п’єси.

