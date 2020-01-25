На Львівщині сталася моторошна ДТП. Внаслідок наїзду відразу двох автівок загинула дитина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ДТП сталася вчора зранку в селі Качмарі Яворівського району

У селі Качмарі Яворівського району на Львівщині сталася ДТП, внаслідок якої загинула 15-річна дівчинка.

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА у Facebook.

«23 січня близько 06:55 год. у с. Качмарі Яворівського району водій автомобіля «Renault Trafic», мешканець Городоцького району 1967 року народження, в межах пішохідного переходу здійснив наїзд на пішохода, мешканку с. Качмарі Яворівського району 2004 року народження (неповнолітня), яку від зіткнення із автомобілем відкинуло на смугу зустрічного руху, де на неї здійснив наїзд автомобіль «Renault Scenic» під керуванням мешканця Яворівського району 1953 року народження», – сказано у повідомленні.

Зазначається, що від отриманих внаслідок ДТП травм, пішохід загинула на місці події.

Обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, під Києвом авто з дитиною впало у річку і потонуло.

Як повідомлялося, на Київщині Mercedes, тікаючи від поліції, врізався в три автомобілі.