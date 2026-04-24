У Києві лунають вибухи: працює ППО

Вибухи чують, зокрема, жителі столичної Оболоні. До відбою киянам варто перебувати в укритті

У Києві під час повітряної тривоги сьогодні, 24 квітня, пролунали вибухи. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», – наголосили у Київській міській військовій адміністрації.

«На Оболоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!», – написав мер столиці Віталій Кличко.

До слова, триває 1521-й день повномасштабної війни в Україні.