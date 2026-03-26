Поліція Києва затримала іноземця, який погрожував перехожим гранатою

У Києві правоохоронці затримали 47-річного іноземця, який у стані алкогольного сп’яніння влаштував конфлікт із перехожими та погрожував їм бойовою гранатою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Повідомляється, що до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного з будинків на вулиці Академіка Єфремова невідомий чоловік чіпляється до людей, провокуючи сварку. Як з’ясувалося згодом, нетверезий порушник дістав із кишені гранату та почав відкрито погрожувати оточуючим її підривом.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група районного управління поліції, екіпаж патрульної поліції та вибухотехніки, які затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили в нього боєприпас – гранату Ф-1.

Походження боєприпасу та мета його зберігання наразі встановлюється.

«За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження з бойовими припасами», – зазначають у поліції.

Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 20 березня, близько 15:30 у селі Семенівка Шевченківської громади Куп’янського району вибухнула граната Ф-1. Унаслідок вибуху загинув чоловік. Жінка отримала тяжкі травми – їй ампутувало обидві нижні кінцівки. Обставини інциденту з’ясовуються.

Раніше столичні поліцейські затримали киянина, який у квартирі підірвав запал від гранати. Подія відбуласьв одній з комунальних квартир Дніпровського району. Слідство встановило, що 37-річний місцевий мешканець під час розпивання спиртних напоїв разом із сусідами вирішив похизуватись та продемонстрував останнім, що має боєприпас.