Поминальні дні у Києві: як курсуватиме громадський транспорт 19-22 квітня

У поминальні дні громадський транспорт курсуватиме з 6:00 і орієнтовно до 16:00

У поминальні дні, з 19 до 22 квітня, в Києві організують додаткові маршрути громадського транспорту до міських кладовищ. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, інформує «Главком».

Зазначається, що у період поминальних днів курсуватимуть як спеціально організовані, так і регулярні маршрути автобусів, тролейбусів, трамваїв і маршрутних таксі. Окремі спеціальні маршрути організують до кладовищ, розташованих за межами Києва, а саме до Північного та Південного.

У поминальні дні громадський транспорт курсуватиме з 6:00 і орієнтовно до 16:00. Час завершення роботи залежатиме від наявного пасажиропотоку.

Графік роботи транспорту за датами:

19 квітня (неділя):

Додатковий транспорт курсуватиме до таких кладовищ: Байкове, Братське, Військове, Корчуватське, Лісове, Міське, Михайлівське, Мишоловське, Південне, Північне, Пирогівське, Пуща-Водицьке, Святошинське, Совське, Солом'янське, Чапаєвське кладовища, Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник.

Маршрути:

Байкове (РС СКП «Київський крематорій»):

автобус № 5 – «Вулиця Ізюмська – залізничний вокзал «Центральний»;

автобус № 5-К – «Вулиця Байкова – вулиця Ізюмська»;

автобус № 12 – «Вулиця Ізюмська – залізничний вокзал «Південний»;

автобус № 20 – «Станція метрополітену «Площа Українських Героїв» – житловий масив «Корчувате»;

автобус № 22 – «Вулиця Тростянецька – вулиця Медова»;

автобус № 109 – «Станція метрополітену «Харківська» – станція метрополітену «Театральна»;

тролейбус № 1 – «Багринова гора – станція метрополітену «Либідська»;

тролейбус № 12 – «Станція метрополітену «Васильківська» – залізничний вокзал «Центральний»;

тролейбус № 40 – «Вулиця Кадетський Гай – станція метрополітену «Палац спорту»;

тролейбус № 42 – «Станція метрополітену «Либідська» – вулиця Ольжича»;

маршрутне таксі № 539 – «Вулиця Ракетна – залізничний вокзал «Центральний».

Братське та Михайлівське кладовища:

автобус № 9 – «Вулиця Вахтанга Кікабідзе – станція метрополітену «Лук'янівська»;

трамвай № 1 – «Михайлівська Борщагівка – вулиця Старовокзальна»;

трамвай № 2 – «Просп. Академіка Корольова – станція «Жуля Верна»;

маршрутне таксі № 188 – «Вулиця Симиренка – станція метрополітену «Нивки»;

маршрутне таксі № 201 – «Бульвар Миколи Руденка – станція метрополітену «Шулявська»;

маршрутне таксі № 408 – «Вулиця Обухівська – залізнична станція «Київ-Волинський»;

маршрутне таксі № 421 – «Станція метрополітену «Почайна» – вулиця Симиренка»;

маршрутне таксі № 510 – «Вулиця Ірпінська – вулиця Вахтанга Кікабідзе».

Військове кладовище:

тролейбус № 16 – «Вулиця Мрії – Майдан Незалежності»;

тролейбус № 19 – «Площа Космонавтів – вулиця Ольжича»;

тролейбус № 23 – «Вулиця Мрії – Лук'янівська площа»;

тролейбус № 30 – «Вулиця Милославська – Кадетський Гай»;

тролейбус № 31 – «Вулиця Милославська – станція метрополітену «Лук'янівська»;

тролейбус № 35 – «Проспект Свободи – вулиця Кадетський Гай»;

маршрутне таксі № 166 – «Вулиця Мрії – станція метрополітену «Лук'янівська».

Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник:

тролейбус № 16 – «Вулиця Мрії – Майдан Незалежності»;

тролейбус № 19 – «Площа Космонавтів – вулиця Олега Ольжича»;

тролейбус № 23 – «Вулиця Мрії – Лук'янівська площа»;

автобус № 50 – «Вулиця Північна – залізничний вокзал «Центральний»;

маршрутне таксі № 166 – «Вулиця Мрії – станція метрополітену «Лук'янівська».

Корчуватське кладовище:

автобус № 20 – «Станція метрополітену «Площа Українських Героїв» – житловий масив «Корчувате»;

маршрутне таксі № 470 – «Вулиця Ягідна – Національний музей історії України в II світовій війні»;

маршрутне таксі № 557 – «Станція метрополітену «Либідська» – житловий масив «Корчувате»;

маршрутне таксі № 567 – «Станція метрополітену «Видубичі» – авторинок «Центральний».

Лісове кладовище:

автобус № 63 – «Станція метрополітену «Червоний хутір» – Лісовий масив»;

автобус № 77 – «Вулиця Остафія Дашкевича – Лісове кладовище»;

автобус № 81 – «Станція метрополітену «Лісова» – Лісовий масив»;

автобус № 101 – «Станція метрополітену «Почайна» – вулиця Милославська;

автобус № 121 (додатковий) – «Станція метрополітену «Почайна» – Лісове кладовище»;

автобус № 122 (додатковий) – «Станція метрополітену «Оболонь» – Лісове кладовище»;

автобус № 124 (додатковий) – «Станція метрополітену «Чернігівська» – Лісове кладовище»;

автобус № 125 (додатковий) – «Універсам «Позняки» – Лісове кладовище»;

тролейбус № 37 – «Станція метрополітену «Лісова» – вулиця Милославська»;

тролейбус № 37-А – «Станція метрополітену «Лісова» – Поліклініка»;

трамвай № 5 – «Вулиця Сержа Лифаря – станція «Райдужний»;

трамвай № 22 – «Проспект Воскресенський – завод ЗБК»;

трамвай № 28 – «Вулиця Милославська – станція метрополітену «Лісова»;

трамвай № 33 – «Вулиця Сержа Лифаря – ДВРЗ»;

трамвай № 35 – «Вулиця Сержа Лифаря – станція метрополітену «Лісова»;

маршрутне таксі № 151 – «Станція метрополітену «Почайна» – вулиця Закревського»;

маршрутне таксі № 233 – «Станція метрополітену «Лісова» – вулиця Лісківська»;

маршрутне таксі № 240 – «Станція метрополітену «Лісова» – вулиця Космонавта Поповича»;

маршрутне таксі № 241 – «Станція метрополітену «Лісова» – вулиця Кубанської України»;

маршрутне таксі № 405 – «Універмаг «Дитячий Світ» – проспект Червоної Калини»;

маршрутне таксі № 416 – «Кібернетичний центр – вулиця Милославська»;

маршрутне таксі № 434 – «Вулиця Будищанська – станція метрополітену «Чернігівська»;

маршрутне таксі № 529 – «Мікрорайон «Бортничі» (овочева база) – проспект Червоної Калини»;

маршрутне таксі № 544 – «Вулиця Космонавта Поповича – вулиця Андрія Малишка»;

маршрутне таксі № 555 – «ДВРЗ – вулиця Миколи Кибальчича»;

маршрутне таксі № 590 – «Станція метрополітену «Либідська» – вулиця Лісківська».

Міське кладовище:

автобус № 14 – «Станція метрополітену «Нивки» – Лісорозсадник»;

автобус № 32 – «Станція метрополітену «Нивки» – Мінський масив»;

автобус № 90 – «Вулиця Григоровича-Барського – площа Валерія Марченка»;

автобус № 90-К – «Станція метрополітену «Святошин» – площа Валерія Марченка»;

автобус № 103 – «Проспект Свободи – вулиця Чорнобильська»;

тролейбус № 4 «Проспект Свободи – станція метрополітену «Площа Українських Героїв»;

тролейбус № 5 – «Вулиця Білицька – станція метрополітену «Площа Українських Героїв»;

тролейбус № 16 – «Вулиця Мрії – Майдан Незалежності»;

тролейбус № 23 – «Вулиця Мрії – Лук'янівська площа»;

тролейбус № 26 – «Проспект Свободи – станція метрополітену «Нивки»;

тролейбус № 35 – «Проспект Свободи – вулиця Кадетський Гай»;

маршрутне таксі № 166 – «Станція метрополітену «Лук'янівська» – вулиця Мрії»;

маршрутне таксі № 223 – «Вулиця Мрії – залізничний вокзал «Південний».

Мишоловське кладовище:

автобус № 52 – «Вулиця Закарпатська» – станція метрополітену «Либідська»;

маршрутне таксі № 470 – «Вулиця Ягідна – Національний музей історії України у II світовій війні».

Південне кладовище:

автобус № 740 (додатковий) – «Одеська площа – Південне кладовище»;

автобус № 56 – «Станція метрополітену «Виставковий центр» – проспект Академіка Палладіна»;

автобус № 57 – «Станція метрополітену «Академмістечко» – авторинок «Чапаєвка»;

автобус № 120 – «Кібернетичний центр – станція метрополітену «Васильківська»;

тролейбус № 11 – «Національний музей народної архітектури та побуту України – Багринова гора»;

тролейбус № 12 – «Станція метрополітену «Васильківська» – залізничний вокзал «Центральний»;

тролейбус № 43 – «Кібернетичний центр – Дарницька площа»;

тролейбус № 45 – «Станція метрополітену «Виставковий центр» – станція метрополітену «Васильківська»;

маршрутне таксі № 496 – «Станція метрополітену «Лук'янівська» – клінічна лікарня «Феофанія».

Північне кладовище:

автобус № 258 – «Станція метрополітену «Лісова» – Північне кладовище»;

трамвай № 8 – «Станція метрополітену «Позняки» – станція метрополітену «Лісова»;

трамвай № 28 – «Вулиця Милославська – станція метрополітену «Лісова»;

трамвай № 29 – «Станція метрополітену «Бориспільська» – станція метрополітену «Лісова»;

трамвай № 35 – «Вулиця Сержа Лифаря – станція метрополітену «Лісова».

Пирогівське кладовище:

автобус № 27 – «Станція метрополітену «Либідська» – селище Пирогів».

Пуща-Водицьке кладовище:

автобус № 30 – «Станція метрополітену «Академмістечко» – центр реабілітації ветеранів «Лісова поляна»;

трамвай № 12 – «Пуща-Водиця – Контрактова площа»;

трамвай № 17 – «Пуща-Водиця – вулиця Йорданська»;

трамвай № 19 – «Контрактова площа – площа Тараса Шевченка».

Святошинське кладовище:

автобус № 23 – «Вулиця Симиренка – вулиця Салютна»;

автобус № 56 – «Станція метрополітену «Виставковий центр» – проспект Академіка Палладіна»;

автобус № 57 – «Авторинок «Чапаєвка» – станція метрополітену «Академмістечко»;

тролейбус № 39 – «Чорнобильська – проспект Леся Курбаса»;

маршрутне таксі № 401 – «Вулиця Чорнобильська – залізничний вокзал «Південний»;

маршрутне таксі № 408 – «Вулиця Обухівська – залізнична станція «Київ-Волинський».

Совське кладовище:

автобус № 19 – «Вулиця Ізюмська – станція метрополітену «Васильківська»;

маршрутне таксі № 205 – «Дарницька площа – Індустріальний шляхопровід»;

маршрутне таксі № 239 – «Станція метрополітену «Либідська» – станція метрополітену «Шулявська».

Солом'янське кладовище:

автобус № 22 – «Вулиця Тростянецька – вулиця Медова»;

автобус № 69 – «Станція метрополітену «Палац спорту» – вулиця Литвиненко-Вольгемут»;

автобус № 119 – «Вулиця Василя Касіяна – Контрактова площа»;

тролейбус № 3 – «Залізничний масив – станція метрополітену «Палац спорту»;

тролейбус № 8 – «Вулиця Смілянська – станція метрополітену «Площа Українських Героїв»;

тролейбус № 9-К – «Вулиця Кадетський Гай – станція метрополітену «Палац спорту»;

тролейбус № 17 – «Площа Космонавтів – станція метрополітену «Площа Українських Героїв»;

тролейбус № 19 – «Площа Космонавтів – вулиця Ольжича»;

тролейбус № 30 – «Вулиця Кадетський Гай – вулиця Милославська»;

тролейбус № 35 – «Кадетський Гай – проспект Свободи»;

тролейбус № 40 – «Вулиця Кадетський Гай – станція метрополітену «Палац спорту»;

маршрутне таксі № 223 – «Вулиця Мрії – залізничний вокзал «Південний»;

маршрутне таксі № 401 – «Вулиця Чорнобильська – залізничний вокзал «Південний»;

маршрутне таксі № 496 – «Станція метрополітену «Лук’янівська» – клінічна лікарня «Феофанія»;

маршрутне таксі № 499 – «Станція метрополітену «Васильківська» – Обласна лікарня»;

маршрутне таксі № 518 – «Вулиця Сирецька – вулиця Кадетський Гай».

Чапаєвське кладовище:

автобус № 43 – «Станція метрополітену «Видубичі» – селище Козин»;

автобус № 43-К – «Станція метрополітену «Видубичі» – санаторій Конча-Заспа»;

автобус № 57 – «Авторинок «Чапаєвка» – станція метрополітену «Академмістечко»;

маршрутне таксі № 567 – «Станція метрополітену «Видубичі» – авторинок «Центральний».

20 квітня (понеділок):

Додатковий транспорт курсуватиме до таких кладовищ: Біличанське, Бортничанське, Вигурівське, Дарницьке, Жулянське, Звіринецьке, Куренівське, Позняківське, Троєщинське кладовища, Меморіал на могилі Невідомого солдата в парку Вічної Слави.

Біличанське кладовище:

автобус № 97 – «Станція метрополітену «Святошин» – масив Новобіличі»;

автобус № 97-К – «Вулиця Чорнобильська – масив Новобіличі»;

маршрутне таксі № 200-К – «Вулиця Миколи Ушакова – вулиця Василя Стефаника»;

маршрутне таксі № 202 – «Вулиця Булаховського – станція метрополітену «Святошин»;

маршрутне таксі № 408 – «Вулиця Обухівська – залізнична станція «Київ-Волинський».

Бортничанське кладовище:

автобус № 104 – «Станція метрополітену «Харківська» – мікрорайон «Бортничі»;

маршрутне таксі № 407 – «Вулиця Михайла Гришка – вулиця Привокзальна»;

маршрутне таксі № 415 – «Станція метрополітену «Харківська» – вулиця Кубанської України»;

маршрутне таксі № 503 – «Вулиця Митрополита Андрея Шептицького – станція метрополітену «Червоний Хутір»;

маршрутне таксі № 526 – «Станція метрополітену «Лісова» – станція метрополітену «Позняки»;

маршрутне таксі № 529 – «Мікрорайон «Бортничі» – проспект Червоної Калини»;

маршрутне таксі № 542 – «Станція метрополітену «Осокорки» – вулиця Митрополита Андрея Шептицького».

Вигурівське та Троєщинське кладовища:

автобус № 6 – «Вулиця Милославська – Дарницька площа».

Дарницьке та Позняківське кладовища:

автобус № 17 – «Станція метрополітену «Харківська» – вулиця Драгоманова»;

автобус № 18 – «Станція метрополітену «Харківська» – Харківське шосе»;

автобус № 42 – «Микільська Слобідка – вулиця Єлизавети Чавдар»;

автобус № 45 – «Проспект Петра Григоренка – станція метрополітену «Дарниця»;

автобус № 51 – «Станція метрополітену «Либідська» – станція метрополітену «Червоний хутір»;

автобус № 63 – «Станція метрополітену «Червоний хутір» – вулиця Космонавта Поповича»;

автобус № 115 – «Контрактова площа – залізничний вокзал «Дарниця»;

трамвай № 8 – «Станція метрополітену «Позняки» – станція метрополітену «Лісова»;

трамвай № 22 – «Проспект Воскресенський – завод ЗБК»;

трамвай № 27 – «Вулиця Милославська – станція метрополітену «Позняки»;

трамвай № 29 – «Станція метрополітену «Бориспільська» – станція метрополітену «Лісова»;

маршрутне таксі № 407 – «Вулиця Михайла Гришка – вулиця Привокзальна»;

маршрутне таксі № 415 – «Станція метрополітену «Харківська» – вулиця Кубанської України»;

маршрутне таксі № 503 – «Вулиця Митрополита Андрея Шептицького – станція метрополітену «Червоний Хутір»;

маршрутне таксі № 526 – «Станція метрополітену «Лісова» – станція метрополітену «Позняки»;

маршрутне таксі № 529 – «Мікрорайон «Бортничі» – проспект Червоної Калини»;

маршрутне таксі № 542 – «Станція метрополітену «Осокорки» – вулиця Митрополита Андрея Шептицького».

Жулянське кладовище:

автобус № 75 – «Станція метрополітену «Виставковий центр» – вулиця Григорія Гуляницького (селище Жуляни)»;

автобус № 78 – «Станція метрополітену «Васильківська» – Севастопольська площа»;

маршрутне таксі № 499 – «Станція метрополітену «Васильківська» – Обласна лікарня».

Звіринецьке кладовище:

автобус № 51 – «Станція метрополітену «Червоний Хутір» – станція метрополітену «Либідська»;

автобус № 109 – «Станція метрополітену «Харківська» – станція метрополітену «Театральна»;

автобус № 118 – «Станція метрополітену «Чернігівська» – станція метрополітену «Політехнічний інститут»;

тролейбус № 43 – «Кібернетичний центр – Дарницька площа»;

тролейбус № 50 – «Вулиця Милославська – станція метрополітену «Либідська»;

маршрутне таксі № 205 – «Дарницька площа – Індустріальний шляхопровід»;

№ 416 – «Кібернетичний центр – вулиця Милославська»;

№ 590 – «Станція метрополітену «Либідська» – вулиця Лісківська».

Куренівське кладовище:

тролейбус № 6 – «Мінський масив – Майдан Незалежності»;

тролейбус № 18 – «Вулиця Сошенка – Майдан Незалежності»;

тролейбус № 25 – «Проспект Свободи – станція метрополітену «Почайна»;

тролейбус № 28 – «Проспект Свободи – станція метрополітену «Лук'янівська»;

тролейбус № 33 – «Мінський масив – залізничний вокзал «Південний»;

маршрутне таксі № 518 – «Вулиця Сирецька – вулиця Кадетський Гай».

Меморіал на могилі Невідомого солдата в парку Вічної Слави:

автобус № 24 – «Музей історії України у ІІ світовій війні – залізничний вокзал «Центральний»;

автобус № 25 – «Музей історії України у ІІ світовій війні – залізнична станція Київ-Волинський»;

автобус № 55 – «Площа Дарницька – станція метрополітену «Палац спорту»;

тролейбус № 38 – «Музей історії України у ІІ світовій війні – станція метрополітену «Видубичі»;

маршрутне таксі № 470 – Вулиця Ягідна – Національний музей історії України у ІІ світовій війні».

21 квітня (понеділок)

Додатковий транспорт курсуватиме до таких кладовищ: Байкове, Биківнянське та Військове кладовище.

Байкове (РС СКП («Київський крематорій»)) кладовище:

автобус № 5 – «Вулиця Ізюмська – залізничний вокзал «Центральний»;

автобус № 5-К – «Вулиця Ізюмська – вулиця Байкова»;

автобус № 12 – «Вулиця Ізюмська – залізничний вокзал «Південний»;

автобус № 20 – «Станція метрополітену «Площа Українських Героїв» – масив «Корчувате»;

автобус № 22 – «Вулиця Тростянецька – вулиця Медова»;

автобус № 109 – «Станція метрополітену «Харківська» – станція метрополітену «Театральна»;

тролейбус № 1 – «Багринова гора – станція метрополітену «Либідська»;

тролейбус № 12 – «Станція метрополітену «Васильківська» – залізничний вокзал «Центральний»;

тролейбус № 40 – «Вулиця Кадетський Гай – станція метрополітену «Палац спорту»;

тролейбус № 40-К – «Вулиця Кадетський Гай – вулиця Жилянська»;

тролейбус № 42 – «Станція метрополітену «Либідська» – вулиця Ольжича»;

маршрутне таксі № 539 – «Вулиця Ракетна – залізничний вокзал «Центральний».

Биківнянське кладовище:

автобус № 11 – «Станція метрополітену «Лісова» – Радіоцентр (селище Биківня)»;

№ 11-Д – «Станція метрополітену «Лісова» – Дачне містечко».

Військове кладовище:

тролейбус № 16 – «Вулиця Мрії – Майдан Незалежності»;

тролейбус № 19 – «Площа Космонавтів – вулиця Ольжича»;

тролейбус № 23 – «Вулиця Мрії – Лук'янівська площа»;

тролейбус № 30 – «Вулиця Милославська – Кадетський Гай»;

тролейбус № 31 – «Вулиця Милославська – станція метрополітену «Лук'янівська»;

тролейбус № 35 – «Проспект Свободи – вулиця Кадетський Гай»;

маршрутне таксі № 166 – «Вулиця Мрії – станція метрополітену «Лук'янівська».

22 квітня (вівторок, Радониця)

Додатковий транспорт курсуватиме лише до Міського кладовища.

Міське кладовище:

автобус № 14 – «Станція метрополітену «Нивки» – Лісорозсадник»;

автобус № 32 – «Станція метрополітену «Нивки» – Мінський масив»;

автобус № 90 – «Вулиця Григоровича-Барського – площа Валерія Марченка»;

автобус № 90-К – «Станція метрополітену «Святошин» – площа Валерія Марченка»;

автобус № 103 – «Проспект Свободи – вулиця Чорнобильська»;

тролейбус № 4 – «Проспект Свободи – станція метрополітену «Площа Українських Героїв»;

тролейбус № 5 – «Вулиця Білицька – станція метрополітену «Площа Українських Героїв»;

тролейбус № 16 – «Вулиця Мрії – Майдан Незалежності»;

тролейбус № 23 – «Вулиця Мрії – Лук'янівська площа»;

тролейбус № 26 – «Проспект Свободи – станція метрополітену «Нивки»;

тролейбус № 35 – «Проспект Свободи – вулиця Кадетський Гай»;

маршрутне таксі № 166 – «Станція метрополітену «Лук'янівська» – вулиця Мрії»;

маршрутне таксі № 223 – «Вулиця Мрії – залізничний вокзал «Південний».

Нагадаємо, щойно відлунали великодні дзвони, як увага киян переключилася на підготовку до Провідної неділі. Вже з понеділка на столичних ринках та біля метро замість пасок з’явилися яскраві ряди штучних та живих квітів. «Главком» з’ясував, скільки коштує підготовка до Радониці та поминальна атрибутика в Києві.

Напередодні поминальних днів у столиці традиційно гостро постає питання екологічної безпеки на міських кладовищах. Департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА закликає киян відмовитися від пластикових квітів та вінків. Фахівці зауважують, що більшість такої атрибутики виготовлена з синтетики та металу, які не підлягають переробці. Під дією сонця та дощу пластик перетворюється на мікропластик, що забруднює ґрунт і підземні води, а при спалюванні таких відходів у повітря потрапляють токсичні речовини.

До слова, Українська православна церква останні роки перед поминальними днями звертається до вірян з проханням не приносити на могили рідних штучні квіти. Українські священики нагадують, що пластикове сміття дуже шкідливе для навколишнього природного середовища. Церква закликає покладати живі квіти або саджанці, не використовувати пластикові вінки та інші вироби, які забруднюють нашу планету.