Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин

Можна виходити з укриттів

У Києві о 03:51 оголосили повітряну тривогу. О 04:25 повідомили про відбій. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, у ніч на 3 квітня російські терористи вдарили по Харкову безпілотниками. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією Синєгубова, у Новобаварському районі зафіксовано влучання дрону в город. Пошкоджено вікна приватного будинку. Також атаковано Київський, Шевченківський та Салтівський райони. Наслідки «прильотів» уточнюються.