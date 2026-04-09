В Оболонському районі рятувальники КАРС визволили чоловіка з колодязя теплотраси

Унаслідок падіння чоловік отримав травми та не міг самостійно вибратися з колодязя

Оперативний підрозділ третього аварійно-рятувального взводу КАРС «Київська служба порятунку» провів успішну операцію з порятунку людини. Виклик надійшов від медичних працівників, які потребували допомоги фахівців для евакуації травмованого чоловіка з підземних комунікацій в Оболонському районі міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на столичну службу порятунку.

За допомогою спеціального обладнання рятувальники оперативно дістали потерпілого з колодязя теплової траси.

В Оболонському районі міста чоловік потрапив до колодязя теплової траси та отримав травми, які заважали йому вибратися з пастки самостійно фото: КАРС «Київська служба порятунку»

Чоловіка, який отримав травми, передали лікарям для подальшої госпіталізації до медичного закладу.

Медики госпіталізували постраждалого чоловіка фото: КАРС «Київська служба порятунку»

Загалом до рятувальних робіт було залучено сім співробітників особового складу та одну одиницю спецтехніки КАРС «Київська служба порятунку».

