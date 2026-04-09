В Оболонському районі рятувальники КАРС визволили чоловіка з колодязя теплотраси
Унаслідок падіння чоловік отримав травми та не міг самостійно вибратися з колодязя
Оперативний підрозділ третього аварійно-рятувального взводу КАРС «Київська служба порятунку» провів успішну операцію з порятунку людини. Виклик надійшов від медичних працівників, які потребували допомоги фахівців для евакуації травмованого чоловіка з підземних комунікацій в Оболонському районі міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на столичну службу порятунку.
За допомогою спеціального обладнання рятувальники оперативно дістали потерпілого з колодязя теплової траси.
Чоловіка, який отримав травми, передали лікарям для подальшої госпіталізації до медичного закладу.
Загалом до рятувальних робіт було залучено сім співробітників особового складу та одну одиницю спецтехніки КАРС «Київська служба порятунку».
Нагадаємо, рятувальники дістали чоловіка, який впав у ліфтову шахту житлового будинку. У Голосіївському району столиці рятувальники прийшли на допомогу чоловіку, що впав у ліфтову шахту житлового будинку. Інцидент трапився у дев'ятиповерхівці на вул. Красилівській у ліфтовій шахті на рівні четвертого поверху.
