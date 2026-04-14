Перевезення саджанців у метро: за які рослини доведеться доплатити

Ірина Міллер
Для безпечного транспортування метрополітен просить належним чином пакувати саджанці
фото: Вечірній Київ

Метрополітен радить, як транспортувати рослини, щоб поїздки лишалися комфортними та безпечними для всіх пасажирів

Традиційно навесні зростає кількість пасажирів, які перевозять у громадському транспорті молоді дерева, кущі та інші рослини. Найчастіше їх везуть зі станції метро «Лісова», яка в цей період стає найпопулярнішою серед пасажирів із саджанцями. Київський метрополітен нагадує важливі правила транспортування рослин інфраструктурою підземки, аби поїздки лишалися комфортними та безпечними для всіх. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу метрополітену.

Параметри рослин:

  • рослини висотою до 150 см перевозяться без додаткової оплати;
  • за перевезення рослин висотою від 150 см до 220 см необхідно додатково сплатити вартість одного квитка – 8 грн;
  • рослини, висота яких перевищує 220 см, заборонено перевозити у столичному метрополітені.

Пакування рослин

Для безпечного транспортування в метрополітені просять належним чином пакувати саджанці:

  • обгортати їх захисною поліетиленовою або стрейч-плівкою;
  • використовувати негабаритні картонні коробки, спеціальні чохли або сітки для пакування коріння;
  • фіксувати рослини за допомогою міцної мотузки чи стрічки.

Пакування рослини допоможе уникнути пошкодження як самої рослини, так і травмування інших пасажирів.

У «Київському метрополітені» нагадують, що працівники контрольного пункту на станціях підземки вимірюють багаж, саджанці тощо. Крім того, вони мають право не пропустити пасажира з рослиною без належного пакування або якщо вона перевищує допустимі норми в розмірах. Це ж стосується й багажу, валіз та інших речей, які перевозять пасажири.

Крім того, в метрополітені закликають дбати про власний комфорт і поважати інших пасажирів. А також просять із розумінням ставитися до працівників метро, адже саме вони забезпечують підтримку порядку та безпеку для пасажирів.

Нагадаємо, у Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради підрахували, що собівартість проїзду в метро Києва становить 64 грн за пасажира. Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов припустив, що в тариф заклали будівництво нових станцій. 

Перший мер столиці Леонід Косаківський відреагував на доручення Віталія Кличка підготувати розрахунки щодо нових тарифів у громадському транспорті. Він розібрав поняття «економічно обґрунтованого тарифу» та пояснив, чому київська влада обирає хибний шлях. 

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
