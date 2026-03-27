Українська ППО встановила новий рекорд. Міноборони повідомило деталі

Делегація Міноборони Литви на чолі з міністром Робертасом Каунасом ознайомилася з роботою системи протиповітряної оборони України

Минулого місяця дрони-перехоплювачі збили рекордну кількість російських БпЛА

У лютому Сили оборони збили дронами-перехоплювачами понад 10 тис. ворожих безпілотників літакового типу, зокрема «Шахед» і «Гербера». Це новий рекорд «малої» ППО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Міністр оборони України Михайло Федоров показав литовській делегації на чолі з міністром оборони Робертасом Каунасом роботу мобільних вогневих груп і технології, які вже застосовуються на полі бою.

«Показали, як працюють наші рішення в бойових умовах і як технології покращують ефективність ППО. Україна будує багаторівневу систему «малої» ППО – з поєднанням різних типів засобів. Це дає результат і формує унікальний досвід, якого сьогодні немає в жодної країни світу», – каже він.

Литовському міністру продемонстрували роботу автономних зенітних турелей зі штучним інтелектом, які уражають ракети й ударні дрони, а також дронів-перехоплювачів як ключового елемента ешелонованої ППО.

«Продемонстрували роботу автономних зенітних турелей зі штучним інтелектом, які уражають ракети й ударні дрони, а також дронів-перехоплювачів як ключового елемента ешелонованої ППО. У лютому дронами-перехоплювачами… pic.twitter.com/jB7uRiuNji — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 27, 2026

«Наше завдання – ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів. Це про системний захист людей і критичної інфраструктури», – наголосив глава Міноборони України.

Як пише Associated Press, Україна перетворилася на світову лабораторію військових інновацій, розробляючи надзвичайно дешеві та ефективні способи боротьби з іранськими дронами-камікадзе типу «шахед».

До слова, Міністерство оборони працює над створенням нового рубежу повітряного захисту, який має унеможливити атаки на міста на заході країни. Україна розвиває ешелонований захист, який базується на системному підході. До відбиття атак залучаються всі наявні ресурси: підрозділи Повітряних сил, дрони-перехоплювачі, мобільні вогневі групи, тактична авіація та гелікоптери.