В Алжирі підтвердили перший випадок захворювання коронавірусом



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В Алжирі підтвердили перший випадок захворювання коронавірусом

Зараженим коронавірусом виявився громадянин Італії

Влада Алжиру підтвердили перший випадок захворювання коронавірусом.

Про це повідомляє The Jerusalim Post.

Як повідомляється, зараженим коронавірусом виявився громадянин Італії, який прибув до Алжиру 17 лютого.

За словами міністра охорони здоров'я Алжиру, чоловік перебуває на карантині.

Нагадаємо, найбільша кількість випадків коронавіруса у Європі зафіксовано в Італії.

Як повідомлялося, на Канарах тисячі людей ізолювали в готелі через коронавірус у туриста.

Сьогодні, 25 лютого, Швейцарія заявила про перший випадок коронавірусу.

Як відомо, великий спалах коронавірусу спостерігається у сусідній зі Швейцарією Італії.

Крім того, 25 лютого про перші випадки захворювання повідомили також Австрія і Хорватія.

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.