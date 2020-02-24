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    У Києві померла найстаріша собака України (фото)

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    Нещодавно такса Нора потрапила до Національного реєстру рекордів України як найстаріша собака країни - У Києві померла найстаріша собака України (фото)
    Нещодавно такса Нора потрапила до Національного реєстру рекордів України як найстаріша собака країни
    Фото: Лана Вєтрова, Facebook

    Такса Нора прожила майже 20 років

    Сьогодні, 24 лютого, вранці померла знаменита на всю країну такса Нори з Києва, яка офіційно визнана найстаршою собакою в Україні. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова на своїй сторінці у Facebook.

    Нора прожила 19 років 8 місяців і 18 днів.

    «Ми всі дуже переживали за Нору, періодично контактували з її хазяйкою, цікавилися, як собачка себе почуває, і вважали кожен прожитий нею день досягненням... Таке тривале життя, - це гідний приклад любові і турботи людини. Тому це досягнення також і її хазяйки - Інни Здесенко», - зазначила Вєтрова.

    Національний реєстр рекордів висловив хазяйці собачки вдячність за тепло і любов, якими вона ділилася з Норою до останньої її хвилини.

    До слова, українка Анастасія Зінченко залишилася разом з собакою в місті Ухань, оскільки не змогла оформити необхідний пакет документів на свого вихованця Мішу. 

    У Києві відкрили готель для тварин – «Кототель Світ Мяу», у якому за добу в умовах догляду і комфорту – масаж, ароматерапію і антистресові процедури – просять 500 гривень

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