У Києві машини стоять у заторах на обох берегах



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На правому березі ускладнений рух, зокрема, на Голосіївському проспекті Великій Кільцевій дорозі та біля кінцевих станцій метро червоної та синьої гілок

У Києві вранці 24 вересня утворилися затори, як на правому, так і на лівому берегах.

Про це повідомляється у Google Maps.

Зокрема, на правому березі ускладнений рух транспорту на Голосіївському проспекті, біля станцій метро «Іподром», «Виставковий центр», на вулицях В'ячеслава Чорновола, Київській та Великій Кільцевій дорозі. Машини стоять у заторах також на проспектах Леся Курбаса та Перемоги, біля станцій метро «Шулявська», «Нивки», «Житомирська», «Академмістечко».

Крім того, зафіксовані тягнучки на вулицях Семена Скляренка, Юрія Іллєнка, Дегтярівській, біля станції метро «Лук'янівська», на вулицях Набережно-Рибальській, Набережно-Хрещатицькій та Повітрофлотському проспекті.

Ускладнений рух транспорту на Північному мосту, мосту Патона, Дарницькому та Південному мостах.

На лівому березі затори спостерігаються на Броварському шосе, біля станції метро «Лівобережна», проспекті Соборності, Дніпровській набережній, Дарницькому шосе та проспекті Миколи Бажана.

Нагадаємо, погода в Україні сьогодні вдень погіршиться, очікується похолодання у північних областях до +10.