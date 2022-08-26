У Києві мати знімала порноролики за участю дітей

Прийнято рішення про вилучення дітей у жінки

Підозрюваній загрожує до 12 років позбавлення волі

Святошинська окружна прокуратура міста Києва викрила та повідомила про підозру 40-річній громадянці за фактом зберігання та збуту дитячої порнографії. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що 40-річна жінка збувала в інтернеті за грошову винагороду фото та відео матеріали зі сценами статевих відносин відвертого порнографічного змісту за участю дітей.

«За місцем проживання підозрюваної правоохоронці провели обшук, у ході якого вилучили фото та відео-матеріали порнографічного характеру, комп’ютерну техніку та мобільні термінали. Перевіряється інформація щодо створення жінкою порнографічного контенту із залученням її власних дітей 14 та дев'яти років», – йдеться в повідомленні.

Жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. Також прийнято рішення про вилучення у неї дітей.

У разі доведення вини зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьої років.

Нагадаємо, раніше у мешканця Київщини виявили понад 100 тисяч файлів дитячої порнографії.