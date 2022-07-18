Зґвалтував 10-річну доньку: суд виніс вирок мешканцю Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині батька засуджено до 13 років позбавлення волі за ґвалтування 10-річної доньки. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«За публічного обвинувачення Криворізької південної окружної прокуратури мешканця с. Новомалинівки на Дніпропетровщині визнано винним за неодноразове вчинення злочинів проти статевої свободи стосовно 10-річної доньки (ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Прокурори в суді довели, що з жовтня 2019 року до травня 2021 року раніше судимий чоловік після смерті дружини вчиняв розпусні дії, сексуальне насильство та ґвалтував свою малолітню доньку. Дитина розповіла про це, потрапивши до районного центру соціально-психологічної реабілітації, про що одразу повідомили до поліції.

Під час розгляду кримінального провадження у суді обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень не визнав. Дані про обвинуваченого внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті двоє чоловіків зґвалтували 11-річну дівчинку. Одним із злочинців виявився батько малолітньої. Знайомий батька дівчинки ще й незаконно розповсюджував інтимні зображення дитини.

Нагадаємо, що Росія використовує зґвалтування та сексуальне насильство як тактику ведення війни систематично вражаючої жорстокістю.

Зокрема на Херсонщині двоє дівчаток 12 та 15 років були зґвалтовані рашистами. Шестимісячну дівчинку росіяни ґвалтували чайною ложкою.