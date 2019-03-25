У Києві Mazda на шаленій швидкості збила на смерть чоловіка (фото)



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На великій швидкості Mazda перелетіла через тротуар і врізалась у металевий паркан Фото: Еспресо

Автомобіль збив чоловіка на пішохідному переході

У понеділок, 25 березня, на вулиці Електриків у Подільському районі Києва на пішохідному переході автомобіль на смерть збив чоловіка.

Про це повідомляють Вартові. Еспресо.

За попередньою інформацією, Mazda, яка рухалась з боку Набережно-Рибальської, на пішохідному переході збила чоловіка. Потерпілий від отриманих травм помер на місці. Загиблому було близько 30 років.

На чималій швидкості автівку занесло, відкинуло на зустрічну смугу. Mazda перелетіла через тротуар і врізалась у металевий паркан.

Нагадаємо, 24 березня в Оболонському районі Києва сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Водій Jeep рухався по вулиці Північній і вилетів з дороги на зелену зону, де зніс Peugeot і захистом двигуна «сів» на Daewoo.