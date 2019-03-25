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    У Києві Mazda на шаленій швидкості збила на смерть чоловіка (фото)

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    <p>На великій швидкості Mazda перелетіла через тротуар і врізалась у металевий паркан</p> - У Києві Mazda на шаленій швидкості збила на смерть чоловіка (фото)

    На великій швидкості Mazda перелетіла через тротуар і врізалась у металевий паркан

    Фото: Еспресо

    Автомобіль збив чоловіка на пішохідному переході

    У понеділок, 25 березня, на вулиці Електриків у Подільському районі Києва на пішохідному переході автомобіль на смерть збив чоловіка.

    Про це повідомляють Вартові. Еспресо.

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    За попередньою інформацією, Mazda, яка рухалась з боку Набережно-Рибальської, на пішохідному переході збила чоловіка. Потерпілий від отриманих травм помер на місці. Загиблому було близько 30 років.

    На чималій швидкості автівку занесло, відкинуло на зустрічну смугу. Mazda перелетіла через тротуар і врізалась у металевий паркан. 

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    У Києві Mazda на шаленій швидкості збила на смерть чоловіка (фото)
    У Києві Mazda на шаленій швидкості збила на смерть чоловіка (фото)
    У Києві Mazda на шаленій швидкості збила на смерть чоловіка (фото)
    У Києві Mazda на шаленій швидкості збила на смерть чоловіка (фото)
    У Києві Mazda на шаленій швидкості збила на смерть чоловіка (фото)

    Нагадаємо, 24 березня в Оболонському районі Києва сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Водій Jeep рухався по вулиці Північній і вилетів з дороги на зелену зону, де зніс Peugeot і захистом двигуна «сів» на Daewoo.

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