У Києві на будмайданчику 20-річному робітнику відірвало ногу

Правоохоронці опитали свідків, які розповіли, що ніхто не бачив, як нога потерпілого потрапила всередину спецобладнання

Нога чоловіка потрапила в промисловий міксер

У неділю, 21 лютого, в результаті нещасного випадку на будмайданчику в Києві один з робітників позбувся ноги.

Про це повідомили в столичному управлінні Національної поліції.

Причиною події в районі проспекту В'ячеслава Чорновола стало потрапляння ноги 20-річного будівельника в промисловий міксер, однак, як саме це сталося, поки не встановлено.

Правоохоронці опитали свідків, які розповіли, що ніхто не бачив, як нога потерпілого потрапила всередину спецобладнання.

Хлопця госпіталізували до лікарняного закладу. Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що на будмайданчику в Києві охоронці влаштували смертельну бійку.