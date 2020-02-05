Німецький автовиробник планує за два роки випустити понад 30 моделей електрокарів, гіперкарів, позашляховиків та гібридів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Mercedes-Benz у виробництві нових автомоделей буде докладати більше своїх зусиль для зменшення викидів вуглецю, - зазначили у компанії

Mercedes-Benz планує до 2022 року випустити 32 нових моделі

Німецький автовиробник Mercedes-Benz планує до 2022 року випустити 32 нових моделі. Про це повідомляє портал Autocar з посиланням на високопоставлених працівників компанії.

«Mercedes-Benz завершив розробку планів для випуску понад 30 нових моделей до 2022 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом йдеться про 32 нових моделі, серед яких будуть не тільки електрокари, але й, зокрема, гіперкари, позашляховики та гібридні автомобілі.

У компанії наголосили, що Mercedes-Benz у виробництві нових автомоделей буде докладати більше своїх зусиль для зменшення викидів вуглецю.

Також повідомляється, що німецька компанія приділятиме більше уваги електрифікації автомобілів та підвищенню ефективності традиційних бензинових двигунів.

Як повідомлялося, німецький автовиробник Mercedes-Benz розсекретив серійну версію електрофургона eSprinter.