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    Серйозне ДТП у Києві: перекинулася вантажівка з морозивом (фото)

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    ДТП на Червоноткацькій - Серйозне ДТП у Києві: перекинулася вантажівка з морозивом (фото)
    ДТП на Червоноткацькій
    Фото: Київ оперативний

    Зіткнулися три легкових автомобілі та вантажівка з морозивом

    Сьогодні, 23 серпня, вранці на вул. Червоноткацькій у Дніпровському районі Києва сталося серйозне ДТП: зіткнулися чотири автомобілі.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Внаслідок зіткнення перекинулася вантажівка з морозивом. 

    На місці працюють дві бригади лікарів та правоохоронці. Про кількість постраждалих і важкість травм поки нічого невідомо.

    Деталі та причини аварії з'ясовуються.

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    Серйозне ДТП у Києві: перекинулася вантажівка з морозивом (фото)
    Серйозне ДТП у Києві: перекинулася вантажівка з морозивом (фото)
    Серйозне ДТП у Києві: перекинулася вантажівка з морозивом (фото)
    Серйозне ДТП у Києві: перекинулася вантажівка з морозивом (фото)
    Серйозне ДТП у Києві: перекинулася вантажівка з морозивом (фото)
    Серйозне ДТП у Києві: перекинулася вантажівка з морозивом (фото)

    Нагадаємо,  22 серпня в Дарницькому районі столиці автомобіль у дворі будинку наїхав на жінку з малолітнім сином. Потерпілих госпіталізували. 

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