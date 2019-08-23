Серйозне ДТП у Києві: перекинулася вантажівка з морозивом (фото)



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ДТП на Червоноткацькій Фото: Київ оперативний

Зіткнулися три легкових автомобілі та вантажівка з морозивом

Сьогодні, 23 серпня, вранці на вул. Червоноткацькій у Дніпровському районі Києва сталося серйозне ДТП: зіткнулися чотири автомобілі.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Внаслідок зіткнення перекинулася вантажівка з морозивом.

На місці працюють дві бригади лікарів та правоохоронці. Про кількість постраждалих і важкість травм поки нічого невідомо.

Деталі та причини аварії з'ясовуються.

Нагадаємо, 22 серпня в Дарницькому районі столиці автомобіль у дворі будинку наїхав на жінку з малолітнім сином. Потерпілих госпіталізували.