Серйозне ДТП у Києві: перекинулася вантажівка з морозивом (фото)
ДТП на Червоноткацькій
Фото: Київ оперативний
Зіткнулися три легкових автомобілі та вантажівка з морозивом
Сьогодні, 23 серпня, вранці на вул. Червоноткацькій у Дніпровському районі Києва сталося серйозне ДТП: зіткнулися чотири автомобілі.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Внаслідок зіткнення перекинулася вантажівка з морозивом.
На місці працюють дві бригади лікарів та правоохоронці. Про кількість постраждалих і важкість травм поки нічого невідомо.
Деталі та причини аварії з'ясовуються.
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