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    Новини

    На Подолі трамвай протаранив автівку (фото)

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    Трамвай врізався в автомобіль - На Подолі трамвай протаранив автівку (фото)
    Трамвай врізався в автомобіль
    Фото: Вечірній Київ

    ДТП сталася на трамвайній колії

    Сьогодні, 23 серпня, у Подільському районі Києва поблизу станції метро «Контрактова площа» сталася ДТП за участі трамвая і легкового автомобіля.

    На колії трамвай врізався в автомобіль марки «Рено», повідомляє «Вечірній Київ».

    Своєю чергою, автомобіль «Рено» протаранив машину, яка була перед ним.

    Поки з'ясовувалися обставини ДТП, рух трамваїв був припинений. 

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    На Подолі трамвай протаранив автівку (фото)
    На Подолі трамвай протаранив автівку (фото)
    На Подолі трамвай протаранив автівку (фото)

    Як повідомлялося, 23 серпня вранці на вул. Червоноткацькій у Дніпровському районі Києва сталася серйозна ДТП: зіткнулися чотири автомобілі. Внаслідок зіткнення перекинулася вантажівка з морозивом. 

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