На Подолі трамвай протаранив автівку (фото)



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Трамвай врізався в автомобіль Фото: Вечірній Київ

ДТП сталася на трамвайній колії

Сьогодні, 23 серпня, у Подільському районі Києва поблизу станції метро «Контрактова площа» сталася ДТП за участі трамвая і легкового автомобіля.

На колії трамвай врізався в автомобіль марки «Рено», повідомляє «Вечірній Київ».

Своєю чергою, автомобіль «Рено» протаранив машину, яка була перед ним.

Поки з'ясовувалися обставини ДТП, рух трамваїв був припинений.

Як повідомлялося, 23 серпня вранці на вул. Червоноткацькій у Дніпровському районі Києва сталася серйозна ДТП: зіткнулися чотири автомобілі. Внаслідок зіткнення перекинулася вантажівка з морозивом.