У Києві на вихідні автобуси та тролейбуси змінять маршрут через ярмарки



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Ярмарок змінить маршрути автобусів №31, 101 та тролейбусів №34

Змінять маршрут тролейбуси №34 та автобуси №101 та №31

У Києві на вихідні, 9 та 10 листопада, автобуси та тролейбуси змінять свій маршрут через ярмарки.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київпастранс».

Як зазначається, у суботу, 9 листопада буде змінено маршрут тролейбусів №34 та автобусів №101, а в неділю, 10 листопада – автобусів №31.

Зокрема, на цей період з початку руху до закінчення ярмарків (приблизно до 18:00) рух маршрутів буде організовано таким чином:

тролейбус №34: вул. Північна – просп. Героїв Сталінграда – вул. Маршала Тимошенка – просп. Героїв Сталінграда – просп. Степана Бандери;

автобус №101 від ст. м. «Почайна» до просп. Володимира Маяковського за діючою трасою, далі – вул. Теодора Драйзера – вул. Миколи Закревського, далі за діючою трасою;

автобус №31 від станції метрополітену «Політехнічний інститут» до вул. Отто Шмідта за діючою трасою, далі - вул. Отто Шмідта – вул. Нагірна, далі за діючою трасою.

До слова, продовольчі ярмарки відбуватимуться на вулицях Йорданській, Закревського та Татарській.