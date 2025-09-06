Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві на вихідних 6-7 вересня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві на вихідних 6-7 вересня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги

Цими вихідними, 6 та 7 вересня, у столиці пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА

Зокрема, у суботу 6 вересня ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
  • Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

7 вересня (неділя) ярмарки проходитимуть у:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Як повідомлялося раніше, на Бессарабському ринку тривають роботи з облаштування торговельної зали сучасним холодильним і торговельно-технологічним обладнанням. 

До слова свіжі овочі та фрукти є в раціоні кожного в різні пори року, однак при реалізації їх можуть покривати спеціальним воском, який класифікується як харчова добавка, тому при купівлі товару варто завжди вивчати обов'язкову інформацію про продукт. Загалом в Європейському Союзі дозволено використовувати певні харчові воски, які класифікуються як харчові добавки та мають E-номери. Законодавством України передбачено, що продукт має містити інформацію про використання у виробництві або приготуванні харчового продукту харчових добавок, ароматизаторів, допоміжних матеріалів тощо, в тому числі і восків, якими покриті фрукти та овочі.

Теги: Київ ярмарок продукти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

50 років, вважає співачка, є станом розуму та душі
Помолоділа на 20 років. Наталя Могилевська показала на ювілей оновлену cебе (відео)
5 серпня, 11:30
Один з підозрюваних є іноземцем
У Києві двох юнаків підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки
5 серпня, 12:34
Упродовж декількох днів жертвами злочинів стали двоє місцевих мешканців, один з яких отримав тяжкі тілесні ушкодження
Затримано чоловіка, який з ножем кидався на перехожих на Подолі (фото)
5 серпня, 15:44
За даними Фонду запобігання марнотратству (TİSVA), щороку в країні втрачається близько 23 млн тонн продуктів
Туреччина хоче скасувати «шведський стіл» у готелях
13 серпня, 04:32
У жовтні 2022 року комунальне об'єднання закупило персональні нагрудні бодікамери, які не відповідали заявленим технічним вимогам
Посадовиця «Муніципальної охорони» Києва отримала підозру у розтраті 1,7 млн грн
14 серпня, 17:25
Водій маршрутного таксі, не дотримавшись безпечної дистанції, допустив зіткнення з автобусом
У Києві маршрутка врізалася в автобус, є потерпілі
23 серпня, 16:59
Ворожа ракета двічі прилетіла в одне й те саме місце
Атака на Київ: момент влучання в одному з районів потрапив на камеру (відео)
28 серпня, 09:27
У Києві прощаються з жертвами російського обстрілу Надією Галич та її донькою
У Києві прощаються з жертвами російського обстрілу Надією Галич та її донькою
31 серпня, 12:12
Після аналізу інтенсивності руху буде вирішено, як далі організувати дорожній рух на цій ділянці
Рух на мосту через Десенку від 1 вересня здійснюється двома смугами
1 вересня, 16:00

Новини

У Києві на вихідних 6-7 вересня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві на вихідних 6-7 вересня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Скандал у столичній гімназії через шорти: мережа вибухнула мемами про одяг директорки
Скандал у столичній гімназії через шорти: мережа вибухнула мемами про одяг директорки
В одному з районів столиці різко погіршилась якість повітря
В одному з районів столиці різко погіршилась якість повітря
Рух одним з проспектів Оболонського району обмежено 31 жовтня (схема)
Рух одним з проспектів Оболонського району обмежено 31 жовтня (схема)
Стало відомо, коли відбудеться прощання з 19-річною інженеркою «Азову» Дар’єю Лопатіною
Стало відомо, коли відбудеться прощання з 19-річною інженеркою «Азову» Дар’єю Лопатіною
Кличко звільнив Кандибора з посади керівника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА
Кличко звільнив Кандибора з посади керівника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 вересня 2025
7686
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
3748
55-річна Ірина Білик заговорила про заміжжя та кардинально змінила зачіску
2074
Пастка для України. Путін знову згадав про Запорізьку АЕС
1966
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua