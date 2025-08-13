Головна Скотч Життя
Туреччина хоче скасувати «шведський стіл» у готелях

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
За даними Фонду запобігання марнотратству (TİSVA), щороку в країні втрачається близько 23 млн тонн продуктів
фото з відкритих джерел

Особливу увагу планують приділити скороченню відходів хліба – щороку викидають близько 4,38 млрд буханок

Влада Туреччини планує обмежити харчові відходи у готелях і ресторанах, змінивши правила роботи «шведського столу» та традиційних сніданків «серпме». Як повідомляє «Главком» із посиланням на Sabah, президентська рада з політики у сфері сільського господарства і продовольства готує законопроєкт, який найближчим часом передадуть до парламенту.

Один із головних пунктів – перехід від системи «все включено» до формату à la carte, коли відвідувачі замовляють лише те, що готові з’їсти. За даними Фонду запобігання марнотратству (TİSVA), щороку в країні втрачається близько 23 млн тонн продуктів, зокрема 35% овочів і фруктів так і не потрапляють на стіл.

Особливу увагу планують приділити скороченню відходів хліба – щороку викидають близько 4,38 млрд буханок. Також уряд пропонує заборонити викидати їжу на вулицю для безпритульних тварин, натомість залишки централізовано передаватимуть у притулки.

Ще одна ініціатива – скасування вимоги замовляти страви суворо на кожного відвідувача: наприклад, троє гостей зможуть замовити сніданок лише на двох.

Раніше ми писали, що на тлі знецінення турецької ліри та зниження інфляції в Туреччині різко виріс шопінг-туризм, при цьому медичний туризм показав значне зниження. Про це повідомляє газета Ekonomim із посиланням на дані Турецького статистичного інституту (TÜİK), пише «Главком».

 За підсумками першого півріччя 2025 року, кількість шопінг-туристів досягла 1,855 млн. (+7% до 2024 р.), кількість медичних туристів скоротилася до 733 тис. (-68 тис.), частка шопінг-туризму в загальному потоці зросла з 5,4% до 5,6%.

Зазначається, що ослаблення ліри (₺40,60/$) збільшило купівельну спроможність іноземців.

До слова, аеропорт «Стамбул» та аеропорт в Анталії побили рекорди з пасажиропотоку, обслуживши найбільшу кількість пасажирів за час свого існування.  Про це міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадир Уралоглу повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х.

Теги: Туреччина продукти туризм

