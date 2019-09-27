У Києві намагалися обікрасти Володимирський собор (фото)
Поліція затримала 30-річного чоловіка, який вже був раніше неодноразово судимий за вчинення крадіжок та зберігання наркотиків
Столична поліція затримала чоловіка, який намагався скоїти крадіжку з Володимирського собору. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
«Ввечері до Шевченківського управління поліції надійшла інформація, що невідомий намагався забратися до приміщення релігійної установи на бульварі Тараса Шевченка. Слідчо-оперативна група, яка прибула на виклик, задокументувала правопорушення та вилучила записи з камер відеоспостереження», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що охоронець побачив незнайомця, який розбив вікно та намагався проникнути до приміщення.
Після цього зловмисник втік.
Завдяки проведеному комплексу оперативних заходів, співробітники карного розшуку встановили та затримали підозрюваного.
Ним виявився 30-річний чоловік, який вже був раніше неодноразово судимий за вчинення крадіжок та зберігання наркотичних речовин.
За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (Замах на крадіжку) Кримінального кодексу України.
Чоловіку повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Затриманому загрожує до шести років позбавлення волі, повідомили у поліції.