У Києві намагалися обікрасти Володимирський собор (фото)



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Поліція затримала 30-річного чоловіка, який вже був раніше неодноразово судимий за вчинення крадіжок та зберігання наркотиків

Столична поліція затримала чоловіка, який намагався скоїти крадіжку з Володимирського собору. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«Ввечері до Шевченківського управління поліції надійшла інформація, що невідомий намагався забратися до приміщення релігійної установи на бульварі Тараса Шевченка. Слідчо-оперативна група, яка прибула на виклик, задокументувала правопорушення та вилучила записи з камер відеоспостереження», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що охоронець побачив незнайомця, який розбив вікно та намагався проникнути до приміщення.

Після цього зловмисник втік.

Завдяки проведеному комплексу оперативних заходів, співробітники карного розшуку встановили та затримали підозрюваного.

Ним виявився 30-річний чоловік, який вже був раніше неодноразово судимий за вчинення крадіжок та зберігання наркотичних речовин.

За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (Замах на крадіжку) Кримінального кодексу України.

Чоловіку повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затриманому загрожує до шести років позбавлення волі, повідомили у поліції.