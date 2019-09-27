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    Новини

    У Києві намагалися обікрасти Володимирський собор (фото)

    • Розсилка
    У Києві намагалися обікрасти Володимирський собор (фото)

    Поліція затримала 30-річного чоловіка, який вже був раніше неодноразово судимий за вчинення крадіжок та зберігання наркотиків

    Столична поліція затримала чоловіка, який намагався скоїти крадіжку з Володимирського собору. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    «Ввечері до Шевченківського управління поліції надійшла інформація, що невідомий намагався забратися до приміщення релігійної установи на бульварі Тараса Шевченка. Слідчо-оперативна група, яка прибула на виклик, задокументувала правопорушення та вилучила записи з камер відеоспостереження», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що охоронець побачив незнайомця, який розбив вікно та намагався проникнути до приміщення.

    Після цього зловмисник втік.

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    Завдяки проведеному комплексу оперативних заходів, співробітники карного розшуку встановили та затримали підозрюваного. 

    Ним виявився 30-річний чоловік, який вже був раніше неодноразово судимий за вчинення крадіжок та зберігання наркотичних речовин.

    За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (Замах на крадіжку) Кримінального кодексу України.

    Чоловіку повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Затриманому загрожує до шести років позбавлення волі, повідомили у поліції.

     

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