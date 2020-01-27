Патрульні Києва показали найжахливіші ДТП січня (фото)



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ДТП у Києві Фото: Патрульна поліція Києва

Поліцейські нагадали, що чого призводить порушення ПДР

Патрульна поліція Києва зробила підбірку січневих ДТП, до яких призвело порушення правил дорожнього руху.

«Кожне ДТП — порушення ПДР, як мінімум одним з його учасників», - зазначили патрульні.

Вони рекомендують переглянути наслідки, до яких призводить нехтування вимогами ПДР, та пам'ятати про них, коли сідаєте за кермо.

«Будьте уважні та обережні, адже від вашої помилки за кермом можуть постраждати ні в чому не винні люди», - попереджають у поліції.

Як повідомлялося, 27 січня вранці на перехресті вулиць Героїв Космосу і Жмеринської сталася дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися легковий автомобіль ВАЗ і маршрутний автобус.

Нагадаємо, на Київщині Mercedes, тікаючи від поліції, врізався в три автомобілі.

На околицях Ірпеня Київської області у ніч на 25 січня автомобіль Hyundai Elantra злетів з дороги й впав у річку Буча. У салоні знаходилися водій і 9-річна дитина. Чоловік зміг врятуватися сам і витягнути на берег дитину, яку згодом доставили до реанімації.