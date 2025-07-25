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Зеленський проситиме допомоги в ЄС для підвищення зарплат військовим

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський проситиме допомоги в ЄС для підвищення зарплат військовим
Раніше глава держави доручив збільшити виплати військовим у бюджетній декларації на 2026-2028 роки
фото з відкритих джерел

Збільшення зарплат військових посилить навантаження на державний бюджет України

Президент України Володимир Зеленський оголосив про намір звернутися до європейських союзників із закликом допомогти фінансувати підвищення зарплат українським військовим. Це має допомогти подолати дефіцит новобранців та зберегти обороноздатність країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зеленський обговорює фінансове питання з Урсулою фон дер Ляєн, Марком Рютте, Еммануелем Макроном, Кіром Стармером та представниками США. Він наголошує, що йдеться не просто про підтримку, а про інвестицію в спільну безпеку. «Раніше європейці відмовлялися фінансувати зарплати нашим військовослужбовцям, лише зброю. Наші військовослужбовці самі можуть бути зброєю, яка захищає всіх», – сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ №433/2025, який вводить рішення РНБО «Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України». Цим указом глава держави доручив збільшити виплати військовим у бюджетній декларації на 2026-2028 роки.

Як повідомлялося, станом на червень 2025 року середня заробітна плата в Україні становить 24 609 грн. Найбільше платять в Донецькій області – там середня зарплата складає 28 431 грн. Найвищі оклади також зафіксовано у Львівській – 27 477 грн, Київській – 27 153 грн, Івано-Франківській – 26 676 грн, Волинській – 26 503 грн та Закарпатська – 25 643 грн областях. 

До слова, лише 32,1% роботодавців планують наймати працівників у 2025 році, переважно для заповнення вже відкритих вакансій. Згідно з опитуванням роботодавців, у рейтингу найбільш популярних професій знаходяться водій автотранспортних засобів, швачка, тракторист, вантажник, слюсар-ремонтник, електрогазозварник, продавець з касиром торгівельного залу тощо. Причому найбільші зарплати готові платити водіям, трактористам та менеджерам.

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Теги: фінансування зарплата військові Володимир Зеленський

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