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У Тернополі стався вибух у багатоповерхівці, загинуло двоє людей (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Тернополі стався вибух у багатоповерхівці, загинуло двоє людей (фото)
Під час огляду квартири поліцейські виявили тіла двох людей – чоловіка та жінки
фото: Національна поліція України

Вибух стався на третьому поверсі в одній із багатоповерхівок Тепнополя 

У Тернополі на вулиці Винниченка в одній із багатоповерхівок стався вибух, унаслідок якого загинули двоє людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління Нацполіції в Тернопільській області.

«25 липня близько 12 години на спецлінію 102 надійшло повідомлення від диспетчера управління Державної служби надзвичайних ситуацій про те, що на вулиці Володимира Винниченка стався вибух», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вибух стався в одній із багатоповерхівок на третьому поверсі. Під час огляду квартири поліцейські виявили тіла двох людей – чоловіка та жінки.

На місці події працюють поліцейські та інші відповідні служби
На місці події працюють поліцейські та інші відповідні служби
фото: Національна поліція України

За попередньою інформацією, це син 1985 року народження і матір 1958 року народження.Також попередньо встановлено, що у квартирі здетонувала бойова граната Ф-1.

На місці події працюють поліцейські та інші відповідні служби. 

Нагадаємо, у місті Деражня 30 червня у кімнаті одного з номерів готелю пролунав вибух. За попередніми даними, вибухнула граната. Внаслідок інциденту поранення отримали військовий і його дружина. Як стало відомо згодом, чоловік є діючим військовим та служить на Запорізькому напрямку, а на Хмельниччині перебував у відпустці. Того ж дня його було затримано.

Також у місті Сквира Білоцерківського району Київської області на одній із вулиць стався вибух. Поліцейські встановили, що внаслідок вибуху, ймовірно, гранати, трьох людей ушпиталено з тілесними ушкодженнями до лікарні. Фігуранта затримали на місці події.

Теги: Тернопіль вибух граната будинок смерть

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